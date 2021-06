Fortsatt dårlig dyrevelferd hos flere grisebønder

Filmopptak som en gruppe dyrevernsaktivister har gjort på 28 gårder, viser at det fortsatt er dårlig dyrevelferd hos flere grisebønder her i landet.

Illustrasjonsfoto: Dette bildet ble tatt av en inspektør fra Mattilsynet på en gård i Rogaland i 2017. Foto: MATTILSYNET

NTB

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Etter at NRK for to år siden avslørte dårlige forhold for grisene hos flere grisebønder, lovet landbruksministeren, bondelaget og de store slakteriene at de skulle rydde opp. Nå publiserer NRK filmopptak fra aktivistgruppen Nettverk for dyrs frihet som viser at forholdene til dyrene ikke er som de skal.

Aktivistene har tatt seg inn i de 28 grisefjøsene ulovlig og har filmet opptakene på natten. Bildene som publiseres, er fra de siste to årene, og de viser flere syke og skadde dyr, samt dyr som ikke har fått den behandlingen de trenger. De viser også svært dårlige forhold i fjøsene.

– Stor deler av bildematerialet stammer fra Jæren, sier pressetalsperson for Nettverk for dyrs frihet, Tor Malnes Grobstok, til Jærbladet.

– Alvorlig og trist

Slakteriene Nortura og Fatland i tillegg til Norges Bondelag har fått se opptakene. Det har også Mattilsynet, som reagerer:

– Det er veldig lett å se når dyr har det bra og når de ikke har det bra. Og jeg opplever at de bildene og videoene vi har sett, viser dyr som ikke har det bra. Og det går inn på meg, sier administrerende direktør Ingunn Midttun Godal til NRK.

Mattilsynet understreker likevel at filmopptakene trolig ikke er representative for alle de norske grisebøndene.

– Jeg synes dette er alvorlig og trist, men samtidig er det viktig for meg å understreke at veldig mange norske bønder tar ansvar, tar imot veiledning, følger opp og virkelig jobber systematisk med dyrevelferd, sier Godal i Mattilsynet.

Krever endringer

Dyrevernalliansen krever store endringer i norsk svinenæring etter å ha lest artikkelen til NRK, blant annet mer tilsyn, større plass for grisene og en styrking av Mattilsynet.

– Nå er det nok! Vi krever omfattende endringer for å få bukt med mishandlingen som foregår bak fjøsdøren blant altfor mange norske svinebønder, sier kommunikasjonsleder Live Kleveland i Dyrevernalliansen.