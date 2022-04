Regjeringen vil fjerne miljømandatene i oljefondet

Siden 2012 har oljefondet hatt særskilte miljømandater. Nå foreslår regjeringen å fjerne disse, i tråd med råd fra anbefalinger i en ekspertrapport.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) legger fram stortingsmeldingen om forvaltningen av oljefondet fredag. Foto: Torstein Bøe / NTB

NTB

Bakgrunnen er et mer ambisiøst opplegg for klimarisikohåndtering og -rapportering for hele fondet, opplyser Finansdepartementet i en pressemelding fredag.

Forslaget innebærer ikke at investeringene i klima- og miljørettet virksomhet må reduseres.

Investeringstaket blir høyere

Oljefondets tak for investeringer innen unotert infrastruktur for fornybar energi økes med forslaget fra 120 milliarder kroner til om lag 240 milliarder, gitt markedsverdien av fondet ved inngangen til året.

Mandatet for forvaltningen av oljefondet har siden 2012 inkludert en bestemmelse om at Norges Bank skal etablere særskilte miljørelaterte investeringsmandater.

Ved utgangen av 2020 var nær 100 milliarder kroner investert i slike miljørelaterte aksjeinvesteringer.

– Regjeringen vil gjøre oljefondet verdensledende innen ansvarlig forvaltning og håndtering av klima- og naturrisiko. Samtidig må vi ha med oss at det er det bred politisk enighet om fondets finansielle formål og at det ikke er et virkemiddel i klimapolitikken, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Oljefondsmelding

På en pressekonferanse fredag klokka 14 presenterer finansministeren stortingsmeldingen om forvaltningen av oljefondet.

Der vil han legge fram en rekke forslag til hvordan fondet skal håndtere klimarisiko og etterlevelse av Parisavtalen. Blant annet foreslår regjeringen at Norges Bank, som forvalter fondet, må fastsette et sett prinsipper for styring og måling av klimarisiko.

Det foreslås også at det gjennomføres stresstesting av porteføljen, inkludert et scenario som er i samsvar med global oppvarming på 1,5 grader. Det skal også være et langsiktig mål at selskapene fondet er investert i, innretter virksomheten slik at den er i tråd med Parisavtalens mål om netto nullutslipp globalt.

Ekspertråd

Da ekspertutvalget om klimarisiko i oljefondet kom med sine anbefalinger i fjor sommer, var daværende statsministerkandidat Jonas Gahr Støre snar med å støtte forslaget om å gi oljefondet et mål om nullutslipp innen 2050, skriver Dagens Næringsliv.

Også Norges Bank støttet nullutslippsmålet, men understreket at det ikke betyr at fondet skal selge seg ut av selskaper for å oppnå målet.

Utvalget foreslo også å kutte mandatene til klimainvesteringer, som det mener spiser av fondets muligheter til å ta risiko andre steder. I tillegg har økonomien fått et grønnere preg generelt siden mandatene ble opprettet.