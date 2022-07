Gullår for Kaptein Sabeltann

Den velkjente piraten kan smile hele veien til Kjuttaviga med fjorårets resultat i kisten.

GULL: Årsregnskapet til Kaptein Sabeltann viser at det ble innhentet mang en skatt i fjor.

Kaptein Sabeltann AS, som er selskapet bak Terje Formoes oppdiktede pirat, hadde i fjor et svært sterkt år.

Av regnskapet fremgår det at inntektene har gått opp samtidig som kostnadene har gått ned. Det gjorde at driftsresultatet steg fra 3,9 millioner til 5,1 millioner.

Inntektene økte med rundt 500.000 kroner til drøyt åtte millioner fra 2020.

Kaptein Sabeltann-generalen seilet inn et resultat før skatt som endte på 5,1 millioner kroner, godt over en million mer enn året før på 3,9 millioner kroner.

Bunnlinjen endte på 4 millioner kroner, sammenlignet med 3,1 millioner året før.

Selskapet driver med forestillinger i Dyreparken i Kristiansand, og ellers alt som inngår under Sabeltann-universet. Terje Formoe er daglig leder og styreleder.

E24 har ikke lyktes i å få en kommentar fra Formoe.

Terje Formoe er mannen bak Kaptein Sabeltann.

Ikke bekymret

Etter et inntektsfall for Kaptein Sabeltann i 2019, understreket Kaptein Sabeltann-generalen at han ikke er engstelig for driften fremover. Det viste seg at han hadde rett i.

– Man trenger ikke å være bekymret for meg i det hele tatt. Etterspørselen etter Kaptein Sabeltann er større enn noen gang. Fullere hus enn det har vært både i fjor og i år kan det ikke bli, sa Terje Formoe til E24 i 2020.

Turbulent start

Det har nå blitt skrevet og fremført i alt ni unike forestillinger av Kaptein Sabeltann. Oppstarten var dog ikke like problemfri.

Terje Formoe skapte Sabeltann-universet i 1989, og siden da har sjørøveruniverset underholdt publikum på mange plan. Men da TV-serien «Kaptein Sabeltann – Kongen på havet» ble skapt, gikk ikke ting etter planen. De fikk dårlig betalt for salget av serien, og de fikk heller ikke den støtten de forventet.

– Bare uker før oppstart, satt jeg der alene og måtte bestemme meg om jeg skulle stoppe det eller fortsette. Jeg sto alene og måtte garantere for 19 millioner. De hadde jeg ikke, så jeg måtte tømme hele kontoen min og låne resten. På forskjellige måter klarte jeg å få det til, men jeg har strevd i mange år med det, innrømte Formoe til E24 i 2020.