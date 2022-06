Charterselskap har kansellert over 90 ferieturer

Reiseselskapet Detur sier at mangel på etterspørsel har hindret dem fra å kunne gjennomføre turene. – Vi er meget frustrerte, sier kunde som fikk turen kansellert fem uker før avreise.

Detur er et svensk selskap som leverer pakkereiser til ulike land. Fra Norge går turer til Hellas og Tyrkia.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Inne på facebooksiden til Detur Norge renner sinte kommentarer inn.

Over 90 turer fra Norge har blitt kansellert ifølge pressekontakt Tim Åström i selskapet. Dette i sommersesongen, altså mai til midten av september.

Fædrelandsvennen har tidligere omtalt at Detur har kansellert 19 avganger fra Kjevik.

I en e-post til E24 skriver Åström at hele turistnæringen prøver å hente seg inn etter pandemien, men at krigen i Ukraina er en brems.

– Den langsomme innhentingen har gjort at vi dessverre ser oss nødt til å kansellere avganger denne sesongen fra samtlige regionale flyplasser. Det var dessverre for få bestillinger til at turene kunne bli gjennomført, sier Åström.

Det svenske selskapet har en egen avdeling i Norge hvor det selges pakketurer til fire steder i Tyrkia, og til de greske øyene Rhodos og Kreta. Prisene ligger fra rundt 2000 kroner per person per uke og er inkludert fly tur/retur og overnatting.

Har din reise blitt kansellert, eller har du tips i saken? Kontakt E24s journalister her.

Kansellert fem uker før avreise

Wenche Are Foss er en av kundene som har blitt rammet.

Samme dag som hun fikk hastebestilt pass til sine to barn, og fem uker før avreise, kom kanselleringen av ferieturen til Tyrkia med Detur.

– Vi er meget frustrerte, skuffet og lei oss, sier Foss til E24.

Wenche Are Foss og familien fikk ferieturen til Tyrkia kansellert fem uker før avreise.

Elin Kathrine Fossum fra Levanger er også rammet. Hun og familien har gledet seg til utenlandstur i snart ett år. De bestilte ferietur til Tyrkia i oktober, men i midten av mai ble turen kansellert.

– Vi har prøvd å ringe til Detur Norge mange ganger uten å få svar, sier Fossum. Hun fikk til slutt kontakt med den svenske avdelingen og har bedt om å få pengene tilbake.

Selskapet beklager

Åström sier at selskapet varsler kunder om en eventuell kansellering senest 21 dager før avreise.

– Den virkelige tiden, altså det vi i gjennomsnitt bruker på å kontakte folk som rammes, er 45 dager før, sier han.

– Avslutningsvis vil vi virkelig beklage at vi ikke har kunnet oppfylle de reisendes forventninger, sier Åström.

Han sier at selskapet naturligvis ikke ønsker å kansellere turer, og at målet med virksomheten er å hjelpe mennesker med å reise.

– Dessverre har omstendighetene ført til at færre har bestilt tur, sier han.

Nedgang i passasjertall

Tall fra Avinor viser at det er en nedgang i antall passasjerer fra flere av Norges største flyplasser i årets første sommeruke.

Dette sammenlignet med uke 22 i «normalåret» 2019, altså året før coronapandemien.

Fra flyplassen i Oslo er det en nedgang på 10 prosent, mens Ålesund har en nedgang på 18 prosent og Kristiansand på 22 prosent.

Ser man på utenlandstrafikk, er nedgangen enda større, og i uke 22 var nedgangen på 19 prosent på landsbasis, ifølge Avinor.