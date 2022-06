Flyteknikere går ut i streik

Meglingen mellom flyteknikerne og NHO førte ikke frem. Dermed blir det streik fra lørdag morgen.

STREIK: 31 flyteknikere blir tatt ut i streik fra lørdag morgen. ARKIVBILDE

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Meglingen ble avsluttet klokken 03.50 uten resultat, skriver Riksmekleren på sine hjemmesider.

Megleren konstaterte at partene sto så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge frem et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.

Dermed blir det altså flystreik fra lørdag morgen, midt i høysesongen for flyreiser.

Overfor VG bekrefter administrerende direktør Torbjørn Lothe i arbeidsgiverorganisasjonen NHO Luftfart at meglingen er brutt.

– Det er veldig skuffende at det blir en konflikt ut av dette her. Vi opplever at kravene som er lagt på bordet er langt over det andre grupper i samfunnet har forhandlet om, sier Lothe til VG natt til lørdag.

Kan bli rammet

I første omgang er det varslet plassfratredelse for 31 flyteknikere.

Fra 20. juni trappes streiken opp. Da blir 75 nye medlemmer tatt ut i streik, noe som tilsvarer rundt en firedel av flyteknikerne.

Pressekontakt Silje Glorvigen i Norwegian sier kundene ikke trenger å foreta seg noe ennå.

– De som eventuelt blir berørte, vil bli kontaktet av oss. Nettsidene våre blir også løpende oppdatert med relevant og oppdatert informasjon.

Pressekontakt Anna Sandell i SAS sier ingen av deres passasjerer blir påvirket av streiken i dag.

– Om man blir påvirket, vil man bli kontaktet av SAS, sier hun til VG.

– Strukket oss så langt som mulig

Leder Jan Skogseth for arbeidstagerorganisasjonen Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) har foreløpig ikke besvart VGs henvendelser.

Men i en pressemelding skriver han:

– NHO luftfart driver fagforeningsknusing. Funksjoner og stillinger som ligger, og alltid har vært under NFO sitt omfangsområde ønsker NHO å overføre til andre overenskomster. Dette kan vanskelig beskrives på annen måte enn som fagforeningsknusing.

Ifølge Lothe i NHO Luftfart krevde NFO 60 kroner mer i timen, noe som etter NHOs beregninger tilsvarer mellom 17 og 18 prosent lønnsvekst.

– Dette er en gruppe med relativt høyt lønnsnivå. Det er et helt urimelig krav som det ikke er grunnlag for. Det er ingenting som tilsier at vi kan innfri den type krav i årets lønnsoppgjør.

– Men kunne dere ikke strukket dere lenger?

– Vi har strukket oss så langt som mulig for ytterligere bedre vilkår for denne gruppen, men det nådde ikke frem. Avstanden har vært veldig stor.

– Hva ville ha vært et realistisk krav, da?

– Det var et tilbud på bordet før meglingen, som var på samme nivå som andre grupper fikk i lønnsoppgjøret i år. Vi er veldig overrasket over den enorme avstanden. Jeg har holdt på med dette i flere år og har aldri opplevd lignende, sier Lothe.

DIREKTØR: Torbjørn Lothe i NHO Luftfart.

Viser til dårlige arbeidstider

Partene møttes hos Riksmekleren fredag klokken 10 og fortsatte meglingen langt på overtid natt til lørdag.

Tidligere fredag sa NFO-leder Skogseth til TV 2 at partene sto langt fra hverandre, og at sannsynligheten for en streik var overhengende.

I pressemeldingen natt til lørdag skriver Skogseth at flyteknikeryrket krever minimum syv års utdanning, og at lønnen har vært under press «så lenge at yrket ikke lenger er konkurransedyktig».

Han skriver videre at de fire skolene i Norge for faget ikke lenger har fulle klasser og at Forsvaret har varslet at de trenger opp mot 300 flyteknikere de neste fem årene, men at det i dag bare er rundt 400 flyteknikere i hele Norge.

– Covid-19 gjorde at flyselskapene permitterte og sa opp mange av de yngste flyteknikerne høsten 2020. Nå når reiselysten tar seg noe opp og flyselskapene igjen har behov for deres tjenester takker de nei til å komme tilbake. Så godt som ingen av de oppsagte har kommet tilbake. Hvorfor skal de komme tilbake til et yrke som betaler dårligere og du må jobbe natt, helg og helligdager? skriver Skogseth før han legger til:

– Vi er i en situasjon hvor det er uakseptabelt med et lønnstillegg som frontfagene. Flyteknikeryrket må ha en nivåheving av lønn! Nå!

LEDER: Jan Skogseth i Norsk Flytekniker Organisasjon.

Berørte flygninger

Glorvigen i Norwegian har foreløpig ikke oversikt over hvilke Norwegian-flyvninger som blir berørt.

Pressekontakt Ylva Celius Trulsen i Avinor sier de reisende må forholde seg til sitt flyselskap med tanke på forsinkelser eller kanselleringer. Avinor har foreløpig ingen oversikt over hvilke flyginger som blir berørt.

Trulsen sier også at hvordan flyselskapene vurderer konsekvensene for sin egen drift må de selv svare på.