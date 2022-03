Forsker mener dyr strøm i Norge er bra for Ukraina

– Å leve med høye strømpriser er noe av det beste vi kan gjøre for Ukraina nå, sier forsker Indra Øverland ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (Nupi).

Høye strømpriser har preget vinteren.

Ifølge VG ber forskeren, som leder Nupis klimagruppe, velstående nordmenn om å slutte å klage på dyr strøm.

– Folk som har dårlig råd, må få si ifra om det og få hjelp, men jeg synes ikke vi skal lage et bilde av den norske befolkningen som et offer i denne sammenheng. Veldig mange nordmenn har råd til å betale mer for strømmen enn det de har gjort de siste årene, sier Indra Øverland.

Han mener høye strømpriser i Norge er bra for klimaet, økonomien og også for Ukraina. Forklaringen er at dersom Norge har mer fornybar energi å selge, vil det blant annet legge press på Russland, som eksporterer gass til Europa.

– Det er vår plikt å bidra med mest mulig energi til Europa nå. Høye priser i Norge vil gjøre at vi bruker mindre strøm selv, dermed kan vi selge mer. Vi tjener også veldig, veldig mye penger på dette. Det kan diskuteres hva de pengene skal brukes til, men for «AS Norge» er dette veldig bra, sier Øverland til VG.