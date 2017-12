Kjell Madland slipper dagbøter i Tanke Svilands gate

Lars Idar Waage

Fylkesmannen i Rogaland har gitt eiendomsutvikler Kjell Madland medhold i klagen og opphever kommunens dagbot på 2500 kroner dagen.

Kan komme nytt krav

– Det betyr at kommunen eventuelt må fatte et nytt vedtak om retting, hvis de ønsker det, sier Lone Solheim, avdelingsdirektør hos Fylkesmannen.

Fylkesmannen gir nemlig Stavanger kommune rett i at den har grunnlag for å kreve dagbøter.

– Et nytt vedtak fra kommunen må være mer detaljert og ha høyere presisjonsnivå om hvordan de ønsker at gater og sykkelstier skal settes i stand. Og det må ha en rimelig tidsfrist for retting, sier Solheim hos Fylkesmannen.

Tar tenkepause

I Stavanger kommune tar de avgjørelsen til etterretning. Nå vil de tenke seg om for å finne en løsning på trafikkutfordringene i Tanke Svilands gate.

– Klagebehandlingen er endelig og vi må ta den til etterretning. Vi må nå vurdere situasjonen og andre tiltak siden problemet ikke er løst når det gjelder framkommelighet og sikkerhet, sier Asgeir Bell i byggesaksbehandler i Stavanger kommune.

Fremdeles venter kommunen på den andre klagesaken hos Fylkesmannen. Der behandles Madlands søknad om å få bruke tomta midlertidig til parkering og oppbevaring. Kommunen har satt krav. Madland har klaget.

– Fylkesmannen har bebudet rask avslutning av den andre klagebehandlingen. I den saken har gjennomføring av midlertidig bruk som vilkår at veiene utbedres. Vi trenger også den avklaringen før det kan komme nytt utspill fra kommunen, sier Asgeir Bell i byggesaksavdelingen i kommunen.

Kjell Madland selv har ikke svart på Aftenbladets henvendelse.

Langvarig krangel

Eiendomsutvikler Kjell Madland eier hotellhullet mellom Sverdrups gate og Tanke Svilands gate gjennom selskapet Sverdups gate 20 AS. Dette eies igjen av Aton AS, som eies av Madland og hans tre barn.

Siden 2007 har Madland jobbet for å bygge hotell på tomta. Tomta har stått uten aktivitet siden 2014. Hotellplanene ble skrinlagt i 2015. Siden da har byens hotellhull stått som en krater, delvis fylt av vann. Sykkelsti og fortau har vært stengt. Herman Wedels gate har også vært delvis stengt.

Madland vant

I mai i år satte kommunen foten ned. Etter gjentatte forsøk på å få Madland til å utbedre forholdene rundt tomta, uten å lykkes, ila kommunen ham dagbøter på 2500 kroner. Madland klaget, og nå har han vunnet.

Madlands advokat Kurt Elvevoll agrumenterte både juridisk, moralsk og økonomisk mot dagbøtene.

Advokat Elvevoll mener det er «rettslig uklart» hva som ligger i «å gjøre i stand», som det heter i kravet fra kommunen om gang og sykkeslti rundt tomtekvartalet på Bergsted.

Føler seg forfulgt

Madlands advokat ber også Fylkesmannen reagere på «utidig og usaklig mistenkeliggjøring» fra Stavanger kommunes side. Han mener tvangsboten framstår som et forsøk på «å ta tiltakshaver».

Til slutt argumenterer Madlands advokat med at det vil påføre utbygger store kostnader å sette gateløpene i stand. de ter ekstra uheldig når eier er i gang med ny plan for tomta.

– Madland får medhold i at pålegget ikke er tilstrekkelig klart, og det gjør at Fylkesmannen ikke har grunnlag for å vurdere de andre anførslene i klagen, sier Solheim.

Samtidig gjør hun det klart at kommunen har jussen på sin side.

Kommunen har rett

– Stavanger kommune kan gi pålegg om at veiene rundt byggetomta skal settes i stand. Men når det er snakk om vedtak som gir tvangsgrunnlag, må det være tydelig hva kommunen konkret mener at tiltakshaver skal gjøre, sier Solheim.

– Hvis kommunen gjør et nytt vedtak med høyere detaljnivå, og Madland klager på nytt, hvordan vil dere da vurdere de økonomiske argumentene han framfører?

– Fylkesmannen kan ikke ta stilling til en klage på et fremtidig pålegg, sier Solheim.

- Men trafikksikkerhet er et viktig, samfunnsmessig forhold, sier Solheim.

