Faroe sier nei: – DNO-budet er opportunistisk

I en pressemelding mandag ettermiddag skriver Faroe Petroleum at DNOs fiendtlige bud er opportunistisk, at prisen er altfor lav og at aksjonærene ikke bør foreta seg noe.

– Vi mener at Faroe er verdt mye mer enn 152 pence i kontanter per aksje, og vi oppfordrer aksjonærene til å avslå DNOs opportunistiske, uønskede og utilstrekkelige bud, sier Faroes styreleder John Bentley.

Mandag morgen ble det klart at DNO prøvde å sikret seg full kontroll over Faroe, gjennom et bud på resterende aksjer hos konkurrenten.

Tilbudet ligger 20,8 prosent over prisen Faroe-aksjene hadde fredag. Totalt verdsettes oljeselskapet til 6,7 milliarder kroner. Når DNO trekker fra de aksjene selskapet allerede eier, er budet på 4,9 milliarder kroner (443,8 millioner pund).

I pressemeldingen skriver Faroe at DNOs bud ikke anerkjenner Faroes spennende framtid som et uavhengig selskap. Faroe skriver videre at selskapet siden DNO kjøpte sine første aksjer 4. april har hatt stor framgang innen leting, verdivurdering og generell utvikling som virksomhet.

Faroe peker blant annet på letesuksess gjennom funnene Iris/Hades og Agar i 2018. Selskapet har også startet en omfattende borekampanje som de hevder at kan gi store ressurser og funn innen de neste 12 månedene. Faroe skriver at de både i produksjon og i økonomiske resultater har store planer om vekst: Faroe har, blant flere målsetninger, et mål om å produsere 35.000 fat per dag i nær framtid.

– Vi mener at DNOs bud ikke anerkjenner disse kvalitetene og den rettferdige verdien på aksjene deres, skriver Faroe i en melding til aksjonærene.

Faroe Petroleum peker på det faktum at budet bare gir et premium på én prosent, sett på et tre måneders gjennomsnitt - og bare 21 prosent til stengingsprisen 23. november. Dette er langt under et gjennomsnittlig premium fra britiske fiendtlige oppkjøp de siste ti årene, som har vært på 43 prosent.

– Faroe ville løst DNOs strategiske utfordringer, og aksjonærene burde motta en passende utbetaling, som ikke reflekteres i DNOs bud, skriver selskapet.

