Stangeland Gruppen kjøper Veidekkes pukk- og asfaltvirksomhet i Rogaland

Veidekke og Stangeland Gruppen AS har inngått en intensjonsavtale om kjøp av Veidekkes pukk- og asfaltvirksomhet i Rogaland.

– Vi er svært fornøyd med å ha kommet til enighet med Veidekke om kjøp av pukk- og asfaltvirksomheten i Rogaland, og ser frem til å videreutvikle dette i tiden framover, sier Olav Stangeland i Stangeland Gruppen. Foto: Jon Ingemundsen

Janne Hagen journalist

Overtakelsen inkluderer også asfaltutleggingsvirksomheten i Rogaland, melder veier24.no.

– Etter gode samtaler med Stangeland Gruppen har vi inngått en intensjonsavtale om salg av pukk- og asfaltvirksomheten vår i Rogaland. Vi har en lang historie i Rogaland, men erkjenner at Stangeland Gruppen vil være en bedre eier for disse virksomhetene enn vi kan, og dermed også gi bedre forutsetninger for de dyktige og solide folka våre i Rogaland, sier konserndirektør i Veidekke Infrastruktur, Øivind Larsen til nettstedet.

Kjøpet er en virksomhetsoverdragelse av Veidekkes pukk- og asfaltvirksomhet i Rogaland. Det inkluderer samtlige ansatte, samt maskiner i disse virksomhetene. Kjøpet skal gjennomføres innen utgangen av februar forutsatt endelig styregodkjenning, en gjennomført due diligence-prosess og en eventuell godkjennelse fra Konkurransetilsynet.

– Vi er svært fornøyd med å ha kommet til enighet med Veidekke om kjøp av pukk- og asfaltvirksomheten i Rogaland, og ser frem til å videreutvikle dette i tiden framover, sier Olav Stangeland i Stangeland Gruppen.

Partene er ifølge veier24.no enige om å ikke offentliggjøre salgssummen.