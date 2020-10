Åpent for søknader i tredje krisepakke til idretten

Kulturminister Abid Raja (V) kunngjorde mandag at det er åpnet for søknader i regjeringens tredje krisepakke til idretten og frivilligheten. Foto: Vidar Ruud / NTB

Mandag ble det åpnet for at arrangører i idrett og frivillighet kan søke om kompensasjon for tapte inntekter fra regjeringens tredje koronatiltakspakke.