To menn varetektsfengslet for journalistattentat i Nederland

To menn er varetektsfengslet i to uker, mistenkt for attentatet på den kjente nederlandske gravejournalisten Peter R. de Vries.

Den 64 år gamle nederlandske krim- og gravejournalisten Peter de Vries ble skutt på åpen gate i Amsterdam tirsdag. Foto: AP / NTB

NTB

De Vries ble skutt idet han forlot et TV-studio i sentrum av Amsterdam tirsdag kveld. 64-åringen ble truffet i hodet og han kjemper for livet på sykehuset.

To menn ble pågrepet kort tid etter drapet, og fredag ble de varetektsfengslet i to uker.

Politiet mistenker en 21-åring for å ha skutt de Vries, mens en 35 år gammel polsk mann bosatt i Nederland mistenkes for å ha kjørt fluktbilen.

Motivet for attentatet er ikke kjent.