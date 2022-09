Tror Lyse bløffer om skrinlegging av milliardprosjekt

Lyse Energi sier de må legge ned milliardsatsing på Vestlandet. Høyre er bekymret for videre kraftproduksjon, men Geir Pollestad i Senterpartiet tror Lyse bruker milliardene som pressmiddel.

CALL: Geir Pollestad (Sp) tror legger press på regjeringen når de legger ned milliardsatsing.

E24 kunne torsdag fortelle at Lyse vil skrinlegge vannkraftprosjektet på Røldal-Suldal.

Årsaken var ifølge Lyse regjeringens foreslåtte skattepakke, som vil inneholde en grunnrente og et høyprisbidrag 23 prosent av kraftpris som overstiger 70 øre per kilowattime.

– Prosjektet blir lagt bort. Med de nye skattereglene så er det rett og slett ikke lønnsomt, sier Lyses administrerende direktør Eimund Nygaard til E24.

– Pressmiddel

Dette mener Senterparti-politiker Geir Pollestad er en overreaksjon.

– Skatten vil gjøre at når Lyse investerer i dette så vil staten ta noe av kostnaden og risikoen for Lyse, i bytte mot at de tar mer av utbyttet, sier han.

Pollestad sitter i finanskomiteen på Stortinget. Han bedyrer at høyprisbidraget som er foreslått kun er midlertidig, nå som Europa befinner seg i en energikrise. Han mener også at Lyse går for brått i sine egne dører.

– Det er en svært dramatisk ting å bestemme seg for på én dag. Det å nå brenne papirer og kaste planer, tror jeg ikke på. Jeg håper at Lyse bidrar til en innretning som gjør at videre investeringer er mulig å få til, sier Pollestad, og fortsetter:

– Jeg tror de bruker det (skrinlegging av Røldal-Suldal, journ.anm.) som pressmiddel, og at de har misforstått poenget med høyprisbidraget. Det blir aldri en generell regel i Norge. Tiltaket er beregnet på dagens ekstraordinære situasjon, sier han.

SKRINLEGGES: Lyse stanser satsingen på fem milliarder i vannkraftverket på Røldal-Suldal.

– Trenger mer kraft raskt

Dagens Lyse-nyhet var den første konkrete konsekvensen i norsk industri etter at regjeringen la frem skatteplanen.

Høyres Nikolai Astrup frykter dette vil spre seg til større deler av industrien, i en tid der Norge må øke kraftforsyningen.

–Jeg er bekymret for at skatteendringene som ble lansert i går gjør at ny kraftproduksjon bremser opp. Vi har et stort behov for å øke produksjonen de neste årene, og da må skattesystemet legge til rette for det, sier Astrup.

BEKYMRET: Nikolai Astrup (H) ønsker seg mer energi, og det brennkvikt.

– Det er spesielt innføringen av høyprisbidraget som gjør at ellers lønnsomme prosjekter blir ulønnsomme. Grunnrenteskatten virker nøytralt, men høyprisbidraget er en ren inndragning av egenkapital som kunne bidratt til økt kraftproduksjon, det er uheldig.

– Høyprisbidraget er ment å være midlertidig, mener dere likevel det blir feil?

– Skal vi få kraftprisen ned, må vi produsere mer kraft raskt. Da må vi ha et system som produserer mer kraft på kortest mulig tid. Nå trenger vi all den grønne energien vi kan få. Da er det et paradoks at marginalskatten på vannkraft er høyere enn på olje og gass, Sier Astrup.

Neste uke skal regjeringen legge frem hele statsbudsjettet. Da vil man få et fullstendig innblikk i hvordan regjeringen vil fylle hullene strømstøtten har laget.

Astrup understreker at Høyre er for at energibransjen skal bidra mer, men mener man kan tilrettelegge bedre for å øke kraftproduksjonen på kort sikt.

– Det er et paradoks at Vedum nå slukker lyset i nye kraftprosjekter i distriktene, sier han.

PØH: Lyse-sjef Eimund Nygaard er lite imponert av Pollestads påstand om at han bruker fem milliarder-satsingen som pressmiddel.

Fnyser av bløffanklage

Når E24 snakker med Lyse-sjef Eimund Nygaard, fnyser han av Pollestads påstand om at han bløffer. Videre sier han at han skjønner lite av hva Senterparti-politikeren mener med at høyprisbidraget er midlertidig.

– Det har jeg ikke sett at det står noe sted. Hvis det blir tatt vekk igjen, så får vi ta frem prosjektet på nytt. Men sånn som det er nå, så legger vi det bort, sier han.

– Pollestad sier det er dramatisk å legge ned et stort prosjekt på én dag.

– Det er mye mer dramatisk den nyheten de kom med i går. Og for meg er det viktig å si ifra om konsekvensene dette har for en hel bransje. Dette er dramatisk for de bedriftene som ligger sønder i industrien, sier han og forsetter:

– Vi er et seriøst selskap, et stort konsern som er eid av 14 kommuner. Vi driver ikke med bløff, spill og taktikkeri.

– Reager du på at du beskyldes for bløff?

– Nei. Det er vel politikk, sier Nygaard.