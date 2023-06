Valutastrateg om kronekursen: – Kan bli verre før det blir bedre

Usikkerhet i markedene kan føre til store svingninger for den allerede rekordsvake norske kronen, ifølge valutastrateger.

DYR FERIE: Mange nordmenn vil få en langt dyrere ferie enn planlagt. Én euro koster nå 11,7 norske kroner.

Den norske kronen har svekket seg mot flere viktige valutaer de siste månedene, og ligger nå på et historisk svakt nivå.

Kronen har vekslet på å styrket og svekket seg i etterkant av viktige hendelser de siste ukene.

Torsdag hevet Norges Bank styringsrenten med 0,5 prosentpoeng til 3,75 prosent. Den norske kronen styrket seg mot flere valutaer i etterkant av rentehevingen, men kronestyrkelsen ble kortvarig.

Kronen har falt tilbake til et svakere nivå enn den var før rentebeslutningen på torsdag. Én euro koster 11,72 kroner mandag ettermiddag, mens én amerikansk dollar omsettes for 10,74 kroner.

Dane Cekov, valutastrateg i Nordea, peker på Norges Banks kronesalg for juli, som legges frem på fredag, som det mest spennede for kronekursen denne uken.

Dane Cekov, valutastrateg i Nordea, tror man må være forberedt på store svingninger i kronekursen den kommende tiden.

I juni kuttet sentralbanken kronesalget fra 1,4 milliarder kroner til 1,3 milliarder kroner per dag. Kronesalget (vekslingen) skjer for å kunne overføre utenlandsk valuta til Oljefondet, som investerer i utlandet.

– Kronesalget vil nok fremdeles ligge på et høyt nivå. Om det kuttes mindre enn ventet, kan dette føre til at noen blir skuffet. Det igjen kan gi noe svakere krone, sier Cekov og legger til at det likevel er usikkerhet rundt dette.

– Kan slå kraftig ut på kronen

Nils Kristian Knudsen, valutastrateg i Handelsbanken, trekker frem inflasjonstall fra blant annet eurosonen og USA som nøkkelfaktorer for kronen denne uken.

Spesielt utviklingen i kjerneinflasjonen blir viktig for hvor lenge markedene må vente på en avklaring rundt inflasjonen, ifølge Knudsen.

– Hvis den underliggende inflasjonen begynner å flate ut, så er det et viktig signal for markedene. Dette kan potensielt få stor innvirkning på rentene fremover, og når man når rentetoppen, sier han.

Nils Kristian Knudsen, valutastrateg i Handelsbanken, trekker frem inflasjonstallene fra både USA og Europa som viktige for rentene fremover, noe som også kan påvirke kronekursen.

Han trekker frem at overraskende høy kjerneinflasjon i Storbritannia har skapt volatilitet i valutamarkedene.

Knudsen sier også at den usikre stemningen i markedene gjør at det blir ekstra spennende å følge med på inflasjonstallene.

– Hvis det blir store overraskelser på oppsiden, så kan det slå ganske kraftig ut på kronen. Da blir markedene satt enda mer på vent, sier han.

Venter volatilitet

Dane Cekov i Nordea peker også på inflasjonstallene fra USA og en rekke land i Europa denne uken, som mulige påvirkningsfaktorer for kronekursen.

Hittil i år er kronen blant de svakeste av verdens toppvalutaer. Den norske kronen er en av G10-valutaene G10-valutaeneG10-valutaene er en betegnelse for de ti mest handlede valutaene i verden. Valutaene som inngår er: Dollar fra USA, Australia, New Zealand og Canada, euro, britisk pund, yen, sveitsiske franc og norsk og svensk krone. , og er blant dem som har gjort det dårligst mot dollaren så langt i 2023, ifølge Bloomberg.

Cekov og Nordea har ikke noe sterkt syn i om kronen skal styrkes eller svekkes på kort sikt.

– Det vil nok være volatilt, og det er vanskelig å spå hvordan ting vil se ut fra dag til dag. Vi tror fremdeles at kronen vil holde seg på et svakt nivå over sommeren, sier han.

Nordea holder fast ved forventningen om en kurs på rundt 12 kroner mot euroen over sommeren.

– Kan bli verre før det blir bedre

Helgens uroligheter i Russland var en påminnelse om at mye kan skje på kort tid, påpeker Cekov.

– Usikkerhet er vanligvis ikke i favør kronen. Samtidig kan høyere energipriser gi en sterkere krone. Situasjonen er fremdeles uoversiktlig, så vi har nok ikke sett slutten på denne historien, sier han.

Dane Cekov tror man må være forberedt på store svingninger i kronekursen den kommende tiden.

– Vi er skeptiske til at kronen vil styrke seg veldig i tiden fremover. Det kan fort bli verre før det blir bedre.

Handelsbanken holder fast ved sin prognose om at kronen vil ligge et nivå på 11,6 mot euroen. Nils Kristian Knudsen mener at den står seg bra.

– Det er forventninger basert på rentehevingen fra Norges Bank på torsdag. Det er litt sterkere enn dagens kurs, men fremdeles et historisk svakt nivå, sier Knudsen.