Rentehevingen kort fortalt

Sentralbanken varsler samtidig at neste renteheving sannsynligvis kommer i august, og at renten kan bli 4,25 prosent i løpet av høsten.

Norges Bank sier at det er behov for en høyere rente enn det som tidligere var ventet, på grunn av den høye prisveksten. Sentralbanken har et mål om at inflasjonen skal holde seg på nær to prosent over tid.