Tall for nyboligbygging: – Krisen fortsetter

Salg nye boliger

• Salget av nye boliger i mai 2023 er 38 prosent under mai 2022.

• Solgte nye boliger hittil i år er 5 722 boenheter, det er 42 prosent under samme periode i 2022. Salget per boligtyper hittil i år viser at eneboliger er 33 prosent under, småhus er 28 prosent under og leiligheter er 49 prosent under samme periode i 2022. Det er solgt 1 543 eneboliger, 1 204 småhus og 2 975 leiligheter hittil i år.

• Totalt antall solgte nye boliger i siste tolvmånedersperiode er 15 249 boenheter, som er 38 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall solgte nye eneboliger er 4 092 boenheter, som er 30 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall solgte småhus er 3 252 boenheter, som er 27 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall solgte leiligheter er 7 905 boenheter, som er 45 prosent under forrige tolvmånedersperiode.

Igangsetting nye boliger

• Igangsetting av nye boliger i mai 2023 er 67 prosent under mai 2022.

• Igangsatte nye boliger hittil i år er 4 154 boenheter, det er 54 prosent under samme periode i 2022. Igangsettingen pr. boligtype hittil i år viser at eneboliger er 22 prosent under, småhus er 50 prosent under og leiligheter er 68 prosent under samme periode i 2022. Det er igangsatt 1 614 eneboliger, 902 småhus og 1 638 leiligheter hittil i år.

• Totalt antall igangsatte nye boliger i siste tolvmånedersperiode er 18 311 boenheter, som er 30 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall igangsatte eneboliger er 5 110 boenheter, som er 19 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall igangsatte småhus er 3 358 boenheter, som er 31 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall igangsatte leiligheter er 9 843 boenheter, som er 35 prosent under forrige tolvmånedersperiode.

Fritidsboliger

• Solgte nye fritidsboliger hittil i år er 61 prosent under samme periode i 2022.

• Antall solgte nye fritidsboliger i siste tolvmånedersperiode er 2 143 enheter, som er 58 prosent under

forrige tolvmånedersperiode.

• Igangsatte nye fritidsboliger hittil i år er 37 prosent under samme periode i 2022.

• Antall igangsatte nye fritidsboliger i siste tolvmånedersperiode er 4 324 enheter, som er 23 prosent under

forrige tolvmånedersperiode.