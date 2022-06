Enighet i flyteriggoppgjøret

Partene i flyteriggoppgjøret er enige om en ny avtale. Det blir dermed ingen streik på riggene.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Industri Energi og Norges Rederiforbund kom natt til onsdag til enighet om flyteriggavtalen.

Meglingsfristen gikk ut ved midnatt, og snaut to timer på overtid kom partene fram til en løsning.

– Vi har sikret medlemmene våre på flyteriggområdet en solid lønnsøkning, sier Industri Energis forbundsleder Frode Alfheim i en pressemelding.

Betydelig lønnsøkning

Oppgjøret innebærer et generelt lønnstillegg på 3,7 prosent, minst 37.000 kroner.

I tillegg til lønnstillegget, økes også nattillegget til 97 kroner, mens helligdagstillegget økes til 2200 kroner.

Også fagforbundene SAFE og DSO (Det norske Maskinistforbund & Norsk Sjøoffisersforbund) er inkludert i flyteriggoppgjøret.

Avtalen er i samsvar med meglingsresultat for øvrige ansatte på sokkelen innen Norsk Olje og Gass / NHO, sier Rederiforbundet.

– Det har vært svært krevende, men jeg fornøyd med at vi unngikk konflikt, sier forhandlingsleder Geir Sjøberg.

Måtte til Riksmekler

Meklingen foregikk over to dager hos Riksmekleren i Oslo. Etter at det ble brudd i forhandlingene 20. mai gikk meklingen til riksmekleren.

Forhandlingene omfatter forbundets medlemmer på flyttbare offshoreinnretninger, samt plattformboring på permanent plasserte innretninger på norsk sokkel.

Flyteriggavtalen omfatter om lag 4.300 Industri Energi-medlemmer som jobber i selskaper som Maersk Drilling, Transocean, Odfjell Drilling, Seadrill, Dolphin Drilling, Saipem, Rowan/Valaris, KCA Modu, Archer, Teekay, Noble, Sodexo, ESS, 4 service offshore og noen mindre selskaper.

