Britannia Hotel i Trondheim trekker permitteringsvarselet til 292 ansatte etter at regjeringen søndag gikk inn for å endre på lønnsstøtteordningen.

NTB

– Justeringen som kommer nå, er at man kan bruke oktober og november for to år siden som referanse. Det gjør at vi trekker permitteringsvarselet for 292 ansatte, sier hotelldirektør Mikael Forselius til E24.

Det kjente hotellet i Trondheim har rundt 500 ansatte og sendte fredag ut permitteringsvarsel til 292 av sine ansatte.

Det var FriFagbevegelse som først skrev at hotellet gjør helomvending etter at finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) søndag kveld gikk ut og sa at regjeringen vil endre på lønnsstøtteordningen de la fram fredag.

Endringen kom etter at Esa overfor NTB søndag avviste Vedums tidligere påstand om at regjeringen ikke kan gi mer lønnsstøtte på grunn av EUs konkurranseregler.

– Det er det beste som kunne skje. Nå kan vi bruke tiden så lenge restriksjonene varer, selvsagt med redusert drift i barene og restauranten, til trening og opplæring og kurs for å øke kompetansen hos alle de ansatte, sier Forselius.