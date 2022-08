Rekordvarme skaper ny matbekymring

Hetebølgen i Storbritannia har ødelagt avlinger og setter et ytterligere press på verdens matsystemer. – Det skaper bekymringer for alle i landbrukssektoren, sier bonderepresentant.

Britiske bønder må vanne avlinger mer enn vanlig på grunn av tørke som følge av hetebølger. Her fra en gård i Taplow, Buckinghamshire.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Avlinger i Storbritannia har gått tapt etter rekordhøye temperaturer i juli. Nå frykter flere at varme sommersesonger kan påvirke Storbritannias matsikkerhet.

– Det er ikke bare frukt, vi har tapt hele avlinger av erter, bønner, spinat og salat, sier grønnsakselger Vernon Mascarenhas til den britiske avisen The Guardian.

Temperaturer på rundt 40 grader har preget viktige landbruksområder som Cambrigdeshire, East Anglia og Kent i Storbritannia.

Tom Bradshaw, en representant for National Farmers’ Union, en organisasjon som jobber for bønder i Storbritannia, sier til den samme avisen at hetebølgen setter britiske bønder i en ekstremt vanskelig posisjon.

– Det skaper bekymringer for alle i landbrukssektoren, sier Bradshaw.

Tørken truer matforsyninger

Denne sommeren har flere land opplevd rekordhøye temperaturer. Over én milliard mennesker i India og Pakistan har opplevd hetebølger på opp til 49 grader, og deler av Spania og Portugal er tørrere enn man har målinger for de siste tusen årene.

Den medfølgende tørken har ført til tapte avlinger, kutt i kraftproduksjon, enorme skogbranner og vannrestriksjoner. Italias innhøsting kan for eksempel bli redusert med 30 prosent, ifølge estimater fra Bloomberg.

Forskerne advarer om at problemene svært sannsynlig vil bli verre. Hetebølgen i Sør-Europa føyer seg inn i et mønster med økende temperaturer de siste årene.

– Det ser ikke så veldig bra ut for produksjonen av mat fremover, har Bob van Oort, biolog og forsker ved Cicero senter for klimaforskning, tidligere uttalt til E24.

Sultproblemene øker

Fra før av er verdens matsystemer under press. En ny rapport fra FN anslår at stadig flere sulter i verden. Hele 2,3 milliarder mennesker sliter med å finne nok mat.

Koronapandemien, klimaendringer samt og krig og konflikt får hovedskylden.

Mens økonomiske forskjeller har økt i landene som ble hardest rammet av pandemien, utgjør Russlands invasjon av Ukraina en ytterligere risiko for sult.

På toppen av dette har klimaendringene ført med seg ekstremvær som tørke, hete og flom, noe som ødelegger avlinger eller gjør det krevende å dyrke mat.

Ifølge FN-rapporten er det viktig at verdens ledere omprioriterer og øker støtten til produksjon av næringsrik mat.