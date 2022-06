Nå har Aker BP og Lundin fusjonert: – Skal være i front

Sammenslåingen av Aker BP og Lundin Energys oljedel er gjennomført, og selskapet blir den nest største operatøren på norsk sokkel.

Aker BP-sjef Karl Johnny Hersvik.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Den varslede sammenslåingen av Aker BP og oljevirksomheten i Lundin Energy ble gjennomført i dag, 30. juni, ifølge en melding.

Selskapene meldte om gigantavtalen med en verdi på 125 milliarder kroner i desember.

– Vi skal skape verdens beste olje- og gasselskap med lave kostnader, lave utslipp, lønnsom vekst og attraktivt utbytte, sier administrerende direktør i Aker BP-sjef Karl Johnny Hersvik ifølge meldingen.

Selskapet økte tidligere i år utbyttet fra 1,35 dollar per aksje for hele 2021 til 1,90 dollar per aksje for hele 2022. Det tilsvarer 684 millioner til aksjonærene i år, eller rundt seks milliarder kroner.

Nest største operatør

Nå som sammenslåingen er gjennomført blir Aker BP nest størst av operatørene på norsk sokkel, med en produksjon på rundt 400.000 fat per dag. Til sammenligning hadde Vår Energi en produksjon på rundt 240.000 fat per dag i første kvartal. Vår Energi ble dannet da Eni Norge og Point Resources slo seg sammen i 2018, og gikk på børs 16. februar i år.

Gjennom Lundin-fusjonen sikrer Aker BP seg blant annet seg 31,6 prosent av kjempefeltet Johan Sverdrup i Nordsjøen og operatørskapet på Edvard Grieg-feltet.

Aker BP ble til da Det norske og BP Norge slo seg sammen i 2016.

– Vi skal være i front innen lav kost, lav karbon, lønnsom vekst og attraktivt utbytte, og vi skal lede an i å skape fundamentale forbedringer blant annet gjennom digitalisering, sier styreleder Øyvind Eriksen i Aker BP.

Som del av fusjonen med Lundin Energys oljevirksomhet har Aker BP utstedt 271.908. 701 nye aksjer. Selskapet er dermed fordelt på 632.022.210 aksjer, hver pålydende én krone.

150 milliarder i investeringer

Aker BP venter å investere 150 milliarder i utbygginger dette tiåret, ifølge meldingen. Selskapet skal bore 180 brønner og har planer om å lete mer etter ny olje og gass.

Selskapet skal blant annet delta i utbyggingen av Noaka-området, en ny sentralplattform på Valhall, Wisting, satelitter på Skarv samt King Lear som skal kobles opp mot Valhall.

Fra 1. juli vil Lundin Energy Norway være et heleid datterselskap av Aker BP ASA, og datterselskapet skal omdøpes til ABP Norway AS. Alle de ansatte vil deretter bli fullt integrert i samme organisasjon fra 1. oktober.

Fra 1. juli i år vil Lundin Energy Norway AS operere som et heleid datterselskap av Aker BP ASA. Datterselskapets navn endres til ABP Norway AS. Fra 1. oktober blir alle de ansatte fullt integrert i en samlet organisasjon. ABP Norway skal etter planen slås sammen med Aker BP ASA når dette er praktisk gjennomførbart.

Kjell Inge Røkkes Aker Capital AS er største aksjonær i Aker BP med 37,14 prosent, mens BP har 27,85 prosent og Folketrygdfondet 2,36 prosent av aksjene.