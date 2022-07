To streiker stanset av regjeringen på en uke – men flystreiken fortsetter

At folk får ferien ødelagt, er ikke grunn god nok for at regjeringen skal stanse en streik. Å sikre gassleveranser til et Europa i krise, er noe annet.

Pilotstreiken i SAS skaper problemer for mange reisende og ødelegger ferieplaner. Men konsekvensene av streiken har så langt ikke vært alvorlige nok til at det har vært aktuelt for regjeringen å gripe inn med tvungen lønnsnemnd. Bildet er tatt på Oslo lufthavn Gardermoen mandag.

Vanligvis vil politikerne la det være opp til partene – arbeidstakerne og arbeidsgiverne og deres organisasjoner – å løse arbeidskamper og avgjøre lønn og tariffavtaler. Men om det blir streik, har regjeringen mulighet til å gripe inn og sende tvisten til tvungen lønnsnemnd – noe den har gjort to ganger i løpet av den siste uka:

* Flyteknikernes konflikt med NHO. 18. juni gikk flyteknikerne til streik. En uke senere svarte NHO med lockout og alle de organiserte flyteknikerne ble nektet å komme på jobb, inkludert dem som jobbet med ambulansefly. 28. juni bestemte regjeringen at konflikten måtte stanses, fordi det var fare for liv og helse. Oppgjøret ble sendt til tvungen lønnsnemnd.

* Oljestreiken ble stanset tirsdag kveld, under et døgn etter at den startet. Arbeidstakerorganisasjonen Lederne hadde varslet opptrapping fra lørdag og arbeidsgiverne i Norsk olje og gass hevdet det ville ramme halvparten av norsk gasseksport.

– Konsekvensene ville blitt svært alvorlige, sa arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap) tirsdag kveld, da hun avgjorde at saken måtte sendes til tvungen lønnsnemnd.

Hun viste til krigen i Ukraina, som har ført til press på energiforsyningene i Europa.

– Norge har et viktig bidrag med å være en stabil leverandør av olje og gass, konstaterte hun.

Da konflikten mellom flyteknikerne og NHO Luftfart ble trappet opp med arbeidsnekt (lockout) ble også ambulanseflyene rammet. Da mente regjeringen det var fare for liv og helse og sendte tvisten til tvungen lønnsnemnd. Arkivfotofoto: Stian Lysberg Solum / NTB

Må veie streikeretten mot konsekvensene

Staten kan gripe inn i en konflikt dersom den rammer samfunnskritisk virksomhet, forklarer seniorforsker Åsmund Arup Seip fra forskningsstiftelsen Fafo.

– Det må kunne gjøres en avveining mellom retten til å streike og de konsekvensene streiken får, sier han til NTB.

Dersom regjeringen griper inn med tvungen lønnsnemnd er det Rikslønnsnemnda som får striden på bordet. Der sitter det tre faste nøytrale medlemmer, en representant fra LO og en fra NHO, samt to medlemmer fra hver av partene.

– Rikslønnsnemnda har fulgt en praksis hvor de har vært tilbakeholdne med å utforme egne forslag. De har stort sett lagt opp til det riksmeklingsmannen har lagt fram eller det som andre tilsvarende parter har fått i oppgjørene. Begrunnelse er at det ikke skal lønne seg å havne i en rikslønnsnemnd, sier Seip.

Regjeringen mener Norges gassleveranser til Europa er så viktige at den ikke kan tillate at den blir rammet på grunn av streik. Bildet viser et anlegg knyttet til den nye gassrørledningen Nord Stream 2, som skulle levere russisk gass til Europa.

«Vitale samfunnsinteresser» skal beskyttes

Han opplyser at staten har grepet inn rundt 50 ganger siden 1990.

Ifølge en rapport Seip har forfattet om bruken av tvungen lønnsnemnd fra 1990-2012, ble hensynet til liv og helse brukt som hovedbegrunnelse 15 ganger, mens «vitale samfunnsinteresser» var årsaken til at regjeringen grep inn i 13 konflikter. «Alvorlige konsekvenser» var årsaken i 9 av de 39 tilfellene i rapporten.

– Ødelagt ferie regnes ikke som alvorlige konsekvenser, opplyser Seip.

Som flere andre forskere NTB har snakket med tror ikke Seip det er sannsynlig med tvungen lønnsnemnd i den pågående pilotstreiken i SAS.

– Der er det jo ikke vitale samfunnsinteresser i spill så lenge det bare er en liten del av flytrafikken som rammes, sier Fafo-forskeren.

Han mener likevel at mediene og andre bør være oppmerksom på at det er flere enn feriereisende som blir rammet. Det kan for eksempel være folk som skal reise til sykehus for behandling.

– Ikke mange gode alternativer

Når en regjering tyr til tvungen lønnsnemnd kan det fort komme kritikk av at streikeretten utfordres. Seip påpeker på sin side at tvungen lønnsnemnd er et innarbeidet, viktig redskap i den norske arbeidslivsmodellen.

– De streikende som blir stoppet føler seg ofte overkjørt. Det har jeg full forståelse for. Men jeg syns politikere på Stortinget bør tenke seg om to ganger før de går til angrep på den institusjonen som tvungen lønnsnemnd er. Så langt jeg kan se har myndighetene vært svært tilbakeholdne med å bruke tvungen lønnsnemnd de siste tiårene, og vi har ikke mange gode alternativer, mener Fafo-forskeren.

Arbeidstakerne kan klage

Når en regjering stanser en streik og sender konflikten til Rikslønnsnemnda, skjer det gjennom en særlov som legger ned forbud mot fortsatt arbeidskamp. Loven må godkjennes i Stortinget. Dersom Stortinget ikke er samlet blir loven vedtatt av regjeringen som en «provisorisk anordning».

Arbeidstakerne kan klage beslutningen ILO (FNs internasjonale arbeidsorganisasjon) om de mener beslutningen om å stanse streiken er feil. ILO har flere ganger gitt arbeidstakerne medhold, opplyser Seip.