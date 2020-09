Värmland og Sjælland går fra rødt til gult

UD fraråder reise til Italia, Slovenia, Vatikanstaten og San Marino. Samtidig går svenske regioner fra rødt til gult. Det samme gjør danske Sjælland og Kypros.

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Foto: Sven Egil Omdal

NTB

Regionen Sjælland omdatter ikke hovedstaden København, som fortsatt er et rødt område.

Värmland, som er et populært reisemål for mange nordmenn, er blant de svenske regionene som det nå åpnes opp for.

I tillegg gjelder det regionene Örebro, Gotland, Västernorrland, Jämtland og Västerbotten i Sverige, samt regionen Sjælland i Danmark, som alle går fra rødt til gult på smittekartet.

De oppdaterte reiserådene kommer på bakgrunn av Folkhelseinstituttets ukentlige vurdering av smittesituasjonen for koronavirus, opplyser Utenriksdepartementet (UD) torsdag ettermiddag.

I Folkehelseinstituttets vurdering, som kom tirsdag, het det at det har vært en betydelig nedgang i smittetilfeller i de svenske regionene. Også Sjælland har hatt en nedadgående trend i smittetall, og dette var bakgrunnen for anbefalingen om å åpne opp for innreise fra disse områdene uten karantene.

Kypros har hatt synkende antall smittetilfeller og har færre enn 20 tilfeller per 100.000 de siste to ukene. Dermed endres status fra rødt til gult også her.

Nesten hele Europa er i rød sone etter det oppdaterte reiserådet. Bortsett fra Finland og deler av Sverige og Danmark, er det bare Kypros, de baltiske landene, Slovakia og Ungarn som fremdeles er i gult. Estland og Litauen er fortsatt i den gule gruppen, men FHI har notert seg at landene har stigende smittetall.

Rådet trår i kraft fra natt til lørdag. Fra dette tidspunktet må man være i ti dagers karantene etter reise til landene som er endret til rødt på smittekartet.