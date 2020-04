Utsetter frislipp i taxinæringen etter koronatap

På grunn av koronapandemien utsettes regjeringens drosjereform til november. Det gjør at aktører som Uber må vente med å kjøre norske passasjerer.

Drosjene sliter under koronakrisen. Nå utsettes regjeringens drosjereform. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

NTB-Birgitte Iversen

– Som følge av covid-19-utbruddet har det vært en nedgang i etterspørselen etter drosjetjenester på opp mot 90 prosent. Vi mener det vil være krevende for drosjenæringen å gå inn i en periode med reform og nye rammebetingelser midt i en veldig vanskelig økonomisk periode, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

Opprinnelig skulle drosjereformen, som er ment å gi bedre konkurranse og bedre tilbud til de reisende, tre i kraft 1. juli 2020. Da vil det ikke lenger være noen begrensninger på antall drosjer i byene. Både taxinæringen, NHO og fylkeskommunene har bedt regjeringen om en utsettelse av reformen.

Kan gå utover publikum

– Det er også usikkerhet rundt andre forutsetninger for ikrafttreden, blant annet kapasiteten hos Statens vegvesen for å kunne avvikle førereksamen og løyvemyndighetenes forberedelser til reformen, sier Hareide.

– Vi må sikre at drosjenæringen har mulighet til å være med i konkurransen mot nye aktører og bidra til et kontinuerlig og tilfredsstillende drosjetilbud fremover. Dersom store deler av den etablerte næringen blir borte før nye aktører har etablert seg med et stabilt tilbud, vil det gå utover tilbudet til publikum, sier han.

Hareide sier en utsettelse på fire måneder kan gi etablerte aktører rom for å komme i en noe mer normal situasjon.

– Samtidig blir utsettelsen ikke for lang, av hensyn til aktører som ønsker å etablere seg i dette markedet, mener Hareide.

Uber mot utsettelse

En av aktørene som ivrer etter å komme inn på markedet, er Uber. De uttalte til NTB forrige uke at de er imot en utsettelse.

– De nye aktørene har de siste årene revolusjonert taxinæringen verden over. Samtidig har stadig flere drosjeselskaper utviklet egne apper og modernisert seg. Denne utviklingen har ikke kommet av seg selv, men er blitt drevet fram av økt konkurranse og forbrukermakt, uttalte kommunikasjonsansvarlig Malena Head i Uber Nordics.