Snart kommer norske moreller i butikkene

Morell- og bringebærhøstingen er i gang. I løpet av de neste ukene vil norske moreller være på plass i butikkene, men kjølig vær gir bringebærtrøbbel.

Tett i tett med moreller. Snart kommer de søte, saftige bærene i butikkene. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

NTB

Kjølige dager med en del nedbør er utfordrende for bringebærprodusentene. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

I sin ukentlige rapport om produksjon og marked i frukt- og grøntnæringen, opplyser Landbruksdirektoratet at det kalde været foreløpig gir lite bringebær, og at det ikke er forventet store mengder bringebær før i august.

Høstingen av norske kjøttmoreller er så smått i gang, og i løpet av en uke eller to vil det være mulig å finne norske moreller i butikkene.

For jordbærprodusentene er sesongen fremdeles utfordrende. Mens det tidligere i sommer var problemer med overmodne bær som følge av varme, er det nå kaldt og vått – noe som fører til at bærene modner sakte.

Med en kald vår og lang blomstring ser prognosene for årets fruktavlinger dårlige ut. Ifølge direktoratet viser foreløpige tall en reduksjon på om lag 2.000 tonn epler sammenlignet med i fjor.

Etter en haglskur 2. juli i Telemark kan dette bli ytterligere redusert. For plommer er heller ikke prognosen god, det er forventet en reduksjon på over 1.000 tonn sammenlignet med i fjor, som riktignok var et veldig godt år for plommeprodusentene.