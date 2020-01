BankID-trøbbel for Telenor-kunder rettet

Telenor-kunder og andre hadde mandag formiddag trøbbel med BankID på mobil. Etter en times tid var feilen rettet.

BankID-appen. Foto: Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

NTB

Tjenesten var nede fra rundt klokka 10.30 til klokka 11.30, men bruk og innlogginger også feilet for noen kunder tidligere mandag formiddag.

Feilen lå hos Telenor, opplyser informasjonssjef Magnus Line i Telenor til NTB.

Også i forrige uke var det BankID-trøbbel på mobil for Telenor-kunder og andre.

– Vi har teknikere som jobber med å finne ut av hvorfor dette skjer med jevne mellomrom, men det er dessverre sånn at plattformen ikke er så stabil som vi skulle ønske. Vi forstår at det er ugunstig for kundene, sier Line videre.

Publisert: Publisert: 27. januar 2020 11:07 Oppdatert: 27. januar 2020 11:32

