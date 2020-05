Fagforeningsleder spår Equinor-sjefens avgang

Leder Bjørn Asle Teige i Safe-klubben i Equinor mener konserndirektør Torgrim Reitan vil måtte gå av på grunn av selskapets USA-satsing.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Lederen for Safe-klubben i Equinor spår Torgrim Reitans avgang. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

NTB

Teige viser til at han og flere andre tillitsvalgte advarte mot å gå inn i olje- og gassvirksomhet på land i USA, satsinger som har ført til tap på 200 milliarder kroner over 20 år, skriver NRK.

– I denne perioden dette skjedde var det en trio som holdt på. Det var Helge Lund som var sjef, det var strategisjefen John Knight og det var finansdirektør Torgrim Reitan. De to første har sluttet frivillig, sier Teige.

Torgrim Reitan tok over som leder for USA-satsingen i 2015, før han ble konserndirektør for utvikling og produksjon internasjonalt. Teige sier det vil forundre ham dersom Reitan fortsatt jobber i Equinor i 2021.

Safe (Sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren) organiserer om lag 10.200 medlemmer, hvorav nesten en av tre medlemmer jobber i Equinor, ifølge egne nettsider.