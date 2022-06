Widerøe-sjefen om sommerferien: – Må være forberedt på at det kan bli forstyrrelser

«Flyplass-kaos» i Europa, kamp om nordisk luftfart og bekymringer for kriserammede Sas. Widerøe-sjef Stein Nilsen åpner opp om de største slagene etter pandemien.

Widerøe-sjef Stein Nilsen tror det kan bli en tøff sommer for de som ønsker å feriere utenlands i år.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Tradisjonelle norske reisemønstre er direkteruter fra Norge til sørlige destinasjoner. Det er ikke der risikoen ligger, starter Widerøe-sjef Stein Nilsen.

Han peker mot «flyplass-kaoset» i Europa, der reisende har stått timevis i kø grunnet manglende personell.

– Risikoen kommer dersom du skal ta en mellomlanding på en av de store flyplassene i Europa. Da må du være forberedt på at det kan bli noen forstyrrelser.

– Jeg tror det kan bli en tøff sommer å reise ut i Europa, fastslår Nilsen.

Overrumplet av høy flytrafikk

Widerøe-sjefen presiserer at det er den raske veksten i antall reisende som skaper kapasitetsmangel og «kaos» på flyplassene.

– Dette er veldig spesielt, fordi vi gikk ut av fjoråret med en kapasitetsutnyttelse i den europeiske luftfarten på kanskje 40–50 prosent, sier Nilsen.

– Så skal kapasiteten opp 90 prosent på fire måneder, og alle er like overrasket over hvor bratt denne veksten er.

Nilsen forteller at ved utgangen av 2021 var flyselskapets mest optimistiske anslag at antall reisende skulle ta seg opp til 85 prosent sammenlignet med nivåene i 2019.

– Vi er på 100 prosent nå, opplyser Nilsen før fellesferien.

Eurocontrol, som koordinerer store deler av flytrafikken i Europa, hadde tidligere en prognose om at kapasiteten kom til å nå 90 prosent av 2019-nivåene på det meste.

– Den kommer til å sprekke med god margin, mener Widerøe-sjefen.

Det har vært lange køer på Schiphol i Amsterdam i flere uker, på grunn av manglende personell. Dette bildet ble tatt 30. april.

– Blir veldig trangt

Usikkerheten spres ikke bare utover de europeiske lufthavnene.

Pandemien banet vei for ny konkurranse i den nordiske luftfarten, og konkurrentene Flyr og Norse Atlantic har brukt nedstengningen til å ruste seg for kamp.

– Det er utrolig krevende, sier Nilsen.

– Nå har vi et marked som begynner å nærme seg 2019-nivåer, men man tror at markedet i høst kommer til å ligge lavere enn hva det gjorde høsten 2019.

Widerøe-sjefen begrunner uttalelsen med at flyselskapene forventer færre forretningsreiser etter sommeren, etter to år med digitale møter.

«Den nye normalen» tror Nilsen vil ligge på omtrent 90 prosent av trafikken man så før pandemien.

Det er også denne trafikken flyselskapene må kjempe hardest for å sikre seg.

– Det er klart at når SAS og Norwegian skal inn i full produksjon, og Flyr inn med 10–12 nye fly i det markedet, så blir det veldig trangt, fastslår Nilsen.

– Ikke bærekraftig

– Akkurat nå så er det en uoppklart situasjon på det som vi kaller stamrutenettet, forklarer Widerøe-sjefen.

– Det er bekymringsfullt, fordi slik som vi ser situasjonen nå, kan flyselskapene tvinges til å sette priser på et nivå som ikke er mulig å tjene penger på. Det er ikke bærekraftig på lang sikt.

Stein Nilsen mener Widerøes satsing på regionale flyruter kan redde dem fra å delta i de største priskrigene.

Stamrutenettet er det markedet der flyselskapene allerede har etablert seg som større aktører, og driver mesteparten av sine flyruter.

Eksempelvis har vi Norwegian, SAS, Widerøe – og nå Flyr, her i Norden. I Storbritannia er det for eksempel Virgin Atlantic, TUI Airways, EasyJet og British Airways.

– Det er helt åpenbart at det vil skje noe der. Enten så må prisnivået eller kapasiteten ned, opplyser Nilsen.

Han påpeker derimot at Widerøe har en annen strategi enn sine konkurrenter ved å satse på å være et regionalt flyselskap.

– Vi prøver å lage forbindelser i den norske luftfarten som de andre flyselskapene klarer med så store fly, forteller Widerøe-sjefen.

– Vi er ikke inne i denne dag-til-dag heftige priskonkurransen, men det vi er utsatt for er den indirekte konkurransen; dersom du flyr fra Kristiansand til Tromsø så har du flere alternativer.

– Synd for hele bransjen

Blant de nordiske konkurrentene er kriserammede SAS som sliter med store økonomiske problemer etter pandemien.

Tidligere i mai ble det kjent at SAS kutter 4.000 flyginger i sommer. E24 har skrevet om flypassasjerer som tenker seg om før de bestiller med selskapet.

– Det er ikke bra med denne type usikkerhet om det virkelig går an å reise, så i den sammenhengen er SAS-situasjonen synd for hele bransjen, fastslår Nilsen.

Et annet bakteppe er konflikten med de ansatte som vurderer å gå ut i streik.

– Vi er inne i et hovedoppgjør i hele Norge, så det er klart at det som skjer nå er en normal del av lønnsforhandlingsprosessen i Norge, påpeker Widerøe-sjefen.

Han forteller likevel at dersom SAS må kutte flere flyginger, vil det by på utfordringer for Widerøe.

– Det norske logistikksystemet henger jo sammen. Skal du fly fra Oslo til Lofoten, så er hovedveien SAS eller Norwegian til Bodø, og Widerøe ut til Lofoten, opplyser Nilsen.

Skal alle SAS-passasjerene derfor komme seg til Bodø gjennom andre flyselskaper, blir det fort fullt på flyene.

– Det flyter fort over, som kan føre til at noen ikke får reist, opplyser Nilsen og peker på da SAS-ansatte streiket i 2019 og de andre flyrutene ble fulle «med en gang».

– SAS er i en krevende situasjon, så vi respekterer at de internt må finne en løsning på den situasjonen, også håper vi at de klarer seg slik at det ikke går utover det norske transportsystemet.