Equinor og Wintershall Dea vil samarbeide om CO2-lagring på norsk sokkel

Oljeselskapene vil bygge en rørledning som skal frakte CO2 fra Nord-Tyskland til Norge.

Equinor-sjef Anders Opedal.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Equinor og Wintershall Dea inngår et samarbeid som tar sikte på å lage infrastruktur for å frakte CO2 fra et oppsamlingssenter i Nord-Tyskland til Norge for lagring på norsk sokkel. Det melder Equinor i en pressemelding tirsdag.

Planen er å bygge en 900 kilometer lang rørledning som skal knytte Tyskland sammen med lagringsanleggene i Norge innen 2023.

Rørledningen ventes å få en kapasitet på 20–40 millioner tonn CO2 i året innen 2037. Det tilsvarer 20 prosent av de årlige industriutslippene i Tyskland, skriver Equinor i meldingen.

– Dette er et solid energisamarbeid som støtter de europeiske industriklyngenes behov for å avkarbonisere sine virksomheter, sier Equinor-sjef Anders Opedal i pressemeldingen.

Prosjektet vil også vurderer en foreløpig løsning med frakt på skip, ifølge meldingen.

– Wintershall Dea og Equinor vil samarbeide for å etablere tekniske og kommersielle løsninger for utvikling av en verdikjede for CCS på tvers av landegrensene i Europa, og jobbe med myndighetene for å etablere et rammeverk som kan gjøre dette mulig, sier konsernsjef Mario Mehren i Wintershall Dea i pressemeldingen.

De to selskapene melder samtidig at de har planer om å legge inn felles søknader om lisens til å lagre CO2 til havs i Norge, med mål om å lagre mellom 15 og 20 millioner tonn i året på norsk sokkel.