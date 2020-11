I natt fikk mange strømkunder betalt for strømmen

For bare andre gang i historien var strømprisene i Norge negative natt til mandag. Strømkunder i Sør-Norge fikk betalt opptil to øre for hver kilowattime.

Høyspentlinjer ved Leirsund på Romerike. I natt fikk strømkunder rundt Oslo og Kristiansand betalt for strømmen i fire timer. Foto: Morten Holm / NTB

NTB

Sist gang strømprisen var negativ var i juli, og da varte det kun i én time, skriver E24.

Men denne gangen varte minusprisene fra klokken 01.00 til klokken 05.00, altså i fire timer. I disse fire timene lå prisene på henholdsvis minus 0,44 øre kilowattimen, minus 1 øre kilowattimen, minus 1,9 øre kilowattimen og minus 1,5 øre kilowattimen, ifølge strømbørsen Nord Pool.

Det var kun prisområdene rundt Oslo og Kristiansand som fikk disse prisene.

Årsakene er blant annet de store nedbørsmengdene, kraftig vind, mer produksjon av kjernekraft i Sverige og lavere forbruk enn normalt fordi temperaturene ligger ganske mange grader over det som er normalt på denne årstiden.

Helt gratis strøm ble det nok ikke likevel, ettersom nettleie og andre avgifter fortsatt må betales.