21 ansatte i Sandnes-firma berøres av fusjon

FSS Revisjon AS i Sandnes fusjonerer med RSM. Onsdag skifter FSS Revisjon AS navn til RSM Rogaland AS. Planen er at RSM Rogaland AS fusjoneres inn i RSM Norge AS i løpet av året.

- Vi har lenge hatt et godt øye til FSS Revisjon, og tok kontakt første gang for flere år siden. Med andre ord er det et nøye gjennomtenkt og godt forberedt det som skjer i dag, sier Hans Ragnar Berg, daglig leder i RSM i en pressemelding.

RSM har vokst jevnt og trutt de siste årene og har en klar strategi om å være tilstede i viktige forretningssentra, og med FSS Revisjon på laget får RSM nå en betydelig tilstedeværelse i en regionen.

21 ansatte i FSS Revisjon berøres av sammenslåingen.

- Vi i FSS Revisjon er stolte over vår historie og slik vi framstår i dag. Samtidig ser vi at vi må ha evnen til å utvikle oss videre for å sikre at vi også fremover leverer på øverste nivå, sier Ivar Sørensen i FSS Revisjon.

FSS Revisjon hadde en omsetning på 32,4 millioner kroner i 2016 og levete et resultat før skatt på 6,3 millioner.

Etter sammenslåingen vil RSM ha 190 ansatte og en forventet omsetning på 300 millioner kroner i 2018. Selskapet er rettet inn mot små og mellomstore bedrifter.