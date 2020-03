Maaseide: – Jeg ser muligheter nå, men velger å avvente

Investor Bjørn Maaseide tror Oslo Børs vil fortsette å være tynget og setter derfor planen om å kjøpe mer aksjer på vent. Han tror ikke virusuroen vil ramme Sats.

– Hvis jeg velger å se mørkt på det så har jeg tapt 50 millioner kroner, sier investor Bjørn Maaseide. Foto: Fredrik Refvem

Anders Nybakken Kvale

Kjell-Ivar Gilje Grøndal Journalist

– Jeg er gammel nok til å ha vært gjennom både dotcom-boblen i 2001, finanskrisen i 2008, oljekrisen i 2014 og vulkanutbrudd på Island, men et sånt virusangrep som dette har ikke aksjemarkedet vært eksponert så omfattende mot før, sier Bjørn Maaseide til E24.

Investoren og den tidligere toppidrettsutøveren fulgte med på utviklingen på Oslo Børs mandag, der Hovedindeksen på det meste var ned 12 prosent fra start.

Han forteller at planen var å være mer aktiv på Oslo Børs i år, men nå setter han dette på vent.

– Jeg ser muligheter nå, men velger å avvente, sier Maaseide.

Milliontap

Maaseide er aksjonær i den Oslo Børs-noterte treningssenterkjeden Sats, som han tidligere har vært sjef for.

Treningsaksjen fikk også merke den heftige børsuroen mandag. Aksjen endte ned 7,31 prosent, og er nå ned 26,8 prosent siden høyeste noterte sluttkurs for snaue tre uker siden.

– Hvis jeg velger å se mørkt på det så har jeg tapt 50 millioner kroner, men for meg er det papirpenger, sier Maaseide.

Han forventer at børsene kommer til å forsette å skjelve fremover, med stor frykt i markedet for spredningen av koronaviruset og en kollaps i oljeprisen til 35 dollar fatet.

– Jeg tror det kommer til å gå litt tid før aksjemarkedet henter seg inn igjen. Og så tror jeg dette er et bevis på at det må være vesentlig høyere avkastningskrav i aksjemarkedet enn i banken, sier han.

– Men det handler om å eie de rette aksjene og jeg ser på Sats som en trygg havn, legger investoren til.

– Lever en farlig reise nå

Han forteller at han fremover ikke vil øke eksponeringen sin mot reiselivsbransjen.

– Flyselskaper og cruisefart lever en farlig reise nå. Coronaviruset legger en demper på etterspørselen.

Maaseide er fra før eksponert mot reiselivet gjennom det lille cruiseselskapet «Private Cruise», et Stavanger-selskap som han var med å starte opp i fjor.

– Det er lite og har to små båter, men har gått veldig godt og fått masse bookinger, men nå snakket jeg med sjefen og har fortalte vi har fått masse kanselleringer på grunn av coronaviruset.

Den tidligere sandvolleyballspilleren er ikke bekymret for at spredningen var coronaviruset vil ramme Sats.

– Jeg er jo litt inhabil, men jeg vet at selskapet vil klare å betale utbyttet sitt de neste to årene uansett. Sats må heller ikke kjøpe produktene sine fra Kina eller andre plasser.

– Og blir man syk er det å trene fornuftig. Mennesker trenger litt styrketrening, sier han.

– Hvis du har en langsiktig horisont på sparingen, så bør du bare sitte helt rolig i båten. Over tid har det vist seg som en lønnsom strategi, sier Harald Espedal. Foto: Jarle Aasland

– Sitt rolig i båten!

Investor Harald Espedal ser også muligheter selv om børsene faller og verdensøkonomien er i krise.

– Jeg kjøper litt og litt i de selskapene jeg allerede har i porteføljen. Samtidig ser jeg mot solide industriselskaper som kan stå seg godt gjennom denne perioden. Det er en alvorlig situasjon vi befinner oss i, men samtidig har jeg opplevd større svingninger enn dette, sier Espedal til Aftenbladet.

Han forvalter verdiene i selskapet Salt Value som på mange måter er et «vennefond» for Espedal og hans forretningspartnere. I fjor fikk fondet et resultat før skatt på 123,5 millioner kroner.

– Det skal vel holde hardt å få et like bra resultat i år som i fjor med tanke på den heftige nedturen vi nå opplever?

– Det er vanskelig å spå hvordan utgangen kommer til å bli. Vi er tidlig i mars og det er lenge igjen av året. Hvis dette gir seg i løpet av april/mai, så kan det fortsatt bli et ok år, svarer Espedal.

– Hva er ditt råd til småsparerne?

– Hvis du har en langsiktig horisont på sparingen, så bør du bare sitte helt rolig i båten. Over tid har det vist seg som en lønnsom strategi.

