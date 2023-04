Mener NHO har lekket: – Straffbart

LO-leder Peggy Hessen Følsvik mener NHO er de eneste som har noe å vinne på å lekke detaljer fra meglingen mellom partene. NHO nekter blankt for å ha lekket.

LO-leder Peggy Hessen Følvsik møtte streikende LO-medlemmer utenfor regjeringskvartalet mandag.

– Jeg kan ikke se at noen andre har en fordel av å lekke dette enn NHO, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik om at tall fra riksmeglerens skisse er omtalt i en rekke medier.

Hun er til stede i regjeringskvartalet for å snakke med streikende LO-medlemmer i byggebransjen. LO-lederen melder nytt streikeuttak på 15.509 medlemmer fredag. I dag er 22.947 LO- medlemmer tatt ut.

Den lekkede skissen, som Følsvik ikke ønsker å kommentere innholdet i, ser slik ut:

Sentralt tillegg som gis til alle: 1,9 prosent

Overheng (lønnstillegg som ble gitt i fjor): 1,4 prosent

Lokal lønnstillegg (glidning): 1,9 prosent

Det eneste LO-lederen vil si om skissen, er at den ville ført til en fortsatt reallønnsnedgang for mange av deres medlemmer. Striden står om et høyere generelt tillegg, slik at medlemmene ikke blir avhengige av gode lokale oppgjør for å sikre reallønnsvekst.

Kan bli anmeldt

Følsvik mener NHO selv må svare for hva de eventuelt har å vinne på å gi ut informasjon om skissen som ble presentert for partene. Hun påpeker at lekkasjer kan bli politianmeldt.

– Riksmekleren påpekte dette for oss da vi startet meglingen, og det var også det siste han sa før vi gikk fra meglingen i går: Meglingen er taushetsbelagt, og det er faktisk straffbart med lekkasjer.

– Kronen på verket i denne streiken kan bli å bure inne noen?

– Det må du spørre riskmekleren om. Vi har faktisk vært på nippet til å risikere anmeldelser tidligere, så jeg er helt sikker på at Mats Ruland vurderer det, sier Følsvik.

Riksmekler Mats Ruland ønsker ikke å kommentere brudd på taushetsplikten før konflikten mellom partene er over.

– Diskusjoner rundt taushetsplikt får bli et tema direkte mellom partene og meg på et senere stadium, skriver Ruland i en SMS til E24.

NHO: – Absurd

NHO nekter på sin side blankt for å ha lekket noe som helst.

– Vi er tjent med at taushetsplikten overholdes, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Han ønsker ikke å kommentere tallene som er kommet ut i pressen, utover at han mener LOs påstand om at riksmeklerens skisse ikke fører til økt kjøpekraft er feil.

– Hva synes du om beskyldningene fra LO?

– Jeg synes de skal ta det direkte med riksmekleren. Ingen av oss lekker. Så tror jeg alle er tjent med å senke pulsen og heve blikket. Vi står i en konflikt, og det som gjelder er å sikre at vi kommer oss ut av den, sier Almlid.

– Det blir ikke satt i gang noen undersøkelser av mobiler hos dere?

– Det er et absurd spørsmål, for vi har en ekstremt lojal delegasjon som har jobbet dag og natt for å unngå streik.

Almlid påpeker at LO-lederen selv sa i innledningsforedraget sitt på LO-kongressen at lønnsoppgjør skal være fordelt med en tredjedel vekt på sentralt tillegg, og to tredjedeler på lokalt.

– Vi har vært opptatt av god fordeling mellom sentralt og lokalt tillegg, slik man har lang tradisjon for i norsk lønnsdannelse. Det sikrer at man ivaretar kriteriet om lønnsevne hos bedriftene, sier Almlid.

– Jeg må minne om at NHO sa ja til skissen som ble lagt frem av riksmekleren, og det kostet oss mye å komme frem til det.

– Klassekamp

Følsvik beskriver sterk streikevilje i år – i det som er den første streiken i et mellomoppgjør i privat sektor siden 2. verdenskrig.

– Vi kan gjerne karakterisere dette som en klassekamp. For LO-familien har det vært ekstremt viktig denne gangen å løfte de lavest lønnede. Det er de som har hatt det tøffest gjennom de siste årene – gjennom krig, pandemi, økte priser og økt rente.

– Det er det som gjør at vi til slutt valgte å gå den tunge veien å gå ut i streik. Det er en solidarisk streik forbundene imellom, for å løfte i flokk.