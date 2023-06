Norges Bank venter boliglåns­rente på over fem prosent

Sentralbanken anslår videre renteoppgang, men venter ikke lenger boligprisfall i år.

Norges Bank legger frem nye anslag for norsk økonomi i en fersk pengepolitisk rapport.

Torsdag hevet sentralbanken styringsrenten med 0,50 prosentpoeng til 3,75 prosent, og varsler at renten trolig vil bli satt opp enda mer.

Det vil medføre høyere renter på folks boliglån.

– For årene fremover anslår vi at boliglånsrenten vil fortsette å øke etter

hvert som styringsrenten settes videre opp, skriver Norges Bank.

Norges Bank anslår nå at boliglånsrenten stiger til 5,4 prosent i løpet av 2024 før den «avtar noe igjen mot slutten av prognoseperioden».

I prognosene øker husholdningenes såkalte rentebelastning, altså renteutgifter som andel av inntekt etter skatt, fra 9 prosent i år til 10 prosent neste år - det høyeste siden tidlig på 1990-tallet.

– Vil bite kraftig

– Dette vil bite kraftig inn i husholdningenes økonomi. Hvis ikke dette gir utslag i boligprisene, skjønner jeg ingenting, sier Hilde Karoline Midsem, sjeføkonom i Norske Boligbyggelag (NBBL).

Hun peker på at en renteheving på et halvt prosentpoeng vil innebære at husholdninger med mer enn to millioner i gjeld, nå må ut med en femhundrelapp ekstra i måneden.

Husholdninger med mer enn tre millioner i gjeld vil måtte betale en tusenlapp ekstra i måneden.

– Det er allerede ventet at man skal ha en svak boligprisnedgang fremover. Jeg tror boligprisfallet nå vil bli større, men ikke at vi vil få noe krakk i boligmarkedet, sier Midsem.

Ifølge Norges Bank var gjennomsnittlig rente på boliglån på 4,2 prosent ved utgangen av april, noe som betyr at nær 90 prosent av oppgangen i styringsrenten hadde slått gjennom til boliglånsrenten.

Tilbake i mars anslo sentralbanken at boliglånsrenten ville øke til 4,8 prosent tidlig neste år.

Renten på innskudd har derimot ikke steget i samme takt som Norges Banks styringsrente, men likevel tatt seg opp i det siste. Ved utgangen av april var gjennomsnittlig innskuddsrente nær 1,8 prosent, skriver Norges Bank.

Venter stigende boligpriser i år

Sentralbanken venter nå at boligprisene vil stige med 0,3 prosent i 2023.

«Boligprisene har vært høyere enn anslått», skriver banken.

I mars ventet Norges Bank et fall i boligprisene på 2,9 prosent i år, mens banken i desember anslo at boligprisene kunne falle med hele 4,3 prosent i år.

«Anslagene for boligprisene de neste årene er høyere enn i forrige rapport. Det gjenspeiler at etterspørselen etter bruktboliger har holdt seg høyere enn vi tidligere har lagt til grunn», skriver Norges Bank i Pengepolitisk rapport.

For neste år venter banken nå en boligprisvekst på 0,6 prosent.

Banken tror imidlertid at boligprisene vil falle noe i andre halvdel av 2023, blant annet fordi rentene har steget. Banken anslår at prisene øker igjen litt ut i 2024, fordi det bygges få boliger og fordi rentene etter hvert vil avta.

Norges Bank venter at boliginvesteringene faller med hele 10,7 prosent i år, en kraftig nedjustering fra marsrapporten.