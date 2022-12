Boligprisene i Norge falt 2,2 prosent i november

Boligprisene falt for tredje måned på rad i november. Korrigert for sesong er fallet 0,9 prosent.

Boligprisene i Norge falt i november. Her fra et boligområde i Tromsø.

Boligprisene i Norge falt 2,2 prosent i november. Korrigert for sesong falt boligprisene 0,9 prosent. Så langt i år har prisene steget med 2,4 prosent, men fallet de siste tre månedene er på 6,5 prosent.

– Dette er en naturlig respons på at rentene øker og at finansieringsbevis strammes inn, samtidig som husholdningenes utgifter generelt øker, sier boligforsker André Kallåk Anundsen ved OsloMet.

I Oslo falt prisene med 1,3 prosent i november. Det sesongjusterte tallet er 0,5 prosent.

I Bergen og Trondheim er fallet større. Der er det sesongjusterte tallet henholdsvis 2,6 og 1,6 prosent.

Lauridsen sier til E24 at boligprisfallet er kraftig.

– Nominelt var dette den nest kraftigste nedgangen i november i statistikkens historie, og det taler jo sitt, sier han.

– Det skal mer nedover. Januar pleier ofte å være veldig sterk, så det kan hende vi får et lite unntak i januar, men det skal nok en god del nedover i månedene fremover, legger Lauridsen til.

Han forklarer at boligprisfall som følge av renteøkninger, som igjen gjør at det blir vanskeligere å få lån, går ut over de marginale kjøpegruppene som unge som skal etablere seg og de med dårligst råd.

– Og det vil det også gjøre dersom boligprisene stiger kraftig, sier Eiendom Norge-sjefen.

På forhånd ventet Handelsbanken at tallene vil vise et sesongjustert fall på 1,5 prosent, fra oktober til november.

– Boligprisfallet er ikke like ille som vi først fryktet, men samtidig er det ganske mye mer enn Norges Bank så for seg, sier seniorøkonom Sara Midtgaard i Handelsbanken.

Hittil i år er det lagt ut 1,8 prosent færre boliger sammenlignet med i fjor. Dette er på samme nivå som under pandemien.

I november ble det lagt ut 7410 boliger for salg i Norge, noe som er 2,1 prosent færre enn i samme måned i 2021.

– På tilbudssiden har vi en nedgang i november i Oslo. Vi hadde en kraftig vekst i tilbud på ettersommeren, men nå er det tegn til et skifte i Oslo-markedet og vi ligger nå på nivå som 2018, sier Lauridsen.

Han forteller at Oslo-markedet er jevnt over er veldig rentesensitivt fordi folk har store lån, slik at vi får et mye sterkere press på prisene i begge retninger når vi får renteendringer.

– Hvis vi ser på Stavanger og Kristiansand så har de et veldig sterkt arbeidsmarked hovedsakelig på grunn av aktiviteten i olje- og gassektoren som bidrar til å drive opp prisene, kombinert med befolkningsvekst, forklarer Lauridsen.

DNB Markets venter nedgang i prisene de siste månedene i år og de første til neste år, før markedet stabiliseres.

I oktober var det var det nedgang i boligprisene, og særlig i Oslo. Korrigert for sesongvariasjoner sank prisene med 0,8 prosent – ikke siden finanskrisen har boligprisene falt så kraftig gjennom en oktober måned.

Det er normalt at boligprisene faller i årets fire siste måneder, og det var ventet at boligprisene ville fortsette å falle i november. På grunn av usikkerheten om utviklingen i både norsk og global økonomi var det knyttet spenning til om prisfallet gjennom høsten ville bli sterkere enn normalt.

Fakta Forskjellen på nominelle og sesongjusterte boligpriser Nominelle priser: Forteller hvordan boligprisene utvikler seg fra måned til måned i prosent. Altså hvor mye snittprisene på boliger har økt eller falt i faktiske kroner og øre. Sesongjusterte priser:

Forsøker å fjerne effekter som gjentar seg årlig. For eksempel stiger vanligvis boligprisene på våren, og faller på høsten.

Sesongjusterte tall kan derfor gi et bedre bilde på den underliggende utviklingen, og dermed kan tallene i større grad sammenlignes fra måned til måned. Les mer

Økning i leiepris

På spørsmål om befolkningsvekst vil bremse nedgangen i boligprisene, svarer Eiendom Norge-sjefen:

– Ja, men det vil ta litt tid. Veldig mye av befolkningsveksten er arbeidsinnvandring og flyktninger fra Ukraina, og de aller fleste i de to gruppene vil antageligvis gli inn i leiemarkedet.

Dermed blir det i første rekker en ganske kraftig økning i leieprisene fremover, også slår det over på de generelle boligprisene i andre rekke.

– Men det kommer det til å gjøre før eller senere om vi får en så lav utvikling i salg av nye boliger som det vi har nå, kombinert med så stor befolkningsvekst.

Høyeste boliglånsrente på åtte år

I november økte Norges Bank renten ytterligere til 2,5 prosent. Styringsrenten ligger nå på sitt høyeste siden høsten 2008.

Bankene har fulgt etter og satt opp kundenes renter. Men de har seks ukers varslingsplikt overfor kundene, så det er ofte et etterslep før kundene merker hele effekten av Norges Banks rentehevinger.

I oktober lå renten på nye boliglån på 3,66 prosent i snitt, som er det høyeste siden september 2014, ifølge Statistisk sentralbyrå.

På eksisterende lån lå renten i snitt på 3,39 prosent.