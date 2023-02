Equinor vil dele ut 170 milliarder kroner til aksjonærene i 2023

De store oljeselskapene har betalt ut enorme summer til eierne den siste tiden. Onsdag forteller Equinor hva eierne får.

Dette bildet viser Johan Sverdup-feltet i Nordsjøen, som er en vesentlig bidragsyter til Equinors produksjon.

Saken oppdateres.

Equinor planlegger å dele ut nye milliarder til aksjonærene etter at høye olje- og gasspriser har gjort at pengene strømmer inn i kassen.

Onsdag arrangerer Equinor kapitalmarkedsdag, der oljeselskapet legger frem mål og forventninger, deriblant hvor mye penger aksjonærene kan se frem til er et av elementene markedet har ventet på.

– På bakgrunn av sterke resultater, utsikter og balanse, øker vi kapitaldistribusjonen til

forventet 17 milliarder dollar i 2023, skriver Equinor i en pressemelding.

Det tilsvarer en utdeling til eierne på rundt 170 milliarder kroner.

Flere andre oljeselskaper har betalt ut mye penger til eierne etter solid oppgang i olje- og gassprisene de siste årene.

Amerikanske Chevron har varslet at selskapet skal kjøpe tilbake aksjer for over 750 milliarder kroner fra eierne, noe som tilsvarer omtrent 20 prosent av selskapets verdi.

Equinors 2022-program for tilbakekjøp av aksjer var på 6 milliarder dollar, eller rundt 60 milliarder kroner, mens analytikere har ventet at fjorårets utbytter vil summere seg til over 90 milliarder kroner.

Tilbakekjøp av aksjer er en måte selskapet kan tilbakeføre penger til eierne, i tillegg til utbytte.

Equinor betaler et utbytte hvert kvartal til aksjonærene. Største eier er den norske staten, som sitter med 67 prosent av aksjene.