Risa styrer unna flere av de største veiprosjektene

– Veikontraktene blir bare større og større. Og risikoen større og større. Nå vurderer de store som Veidekke hva de skal gjøre. Hvordan i all verden skal vi klare å håndtere dette. Kontraktene mot Nye Veier er for eksempel blitt så store at vi ikke klarer å prekvalifisere oss. Vi er ikke store nok og har ikke stor nok egenkapital, sier Bjørn Risa til Dagens Næringsliv.

Selskapet har i dag ikke noen pågående saker i rettssystemet.

– Vi har saker som kan ende med tvister på flere titall millioner kroner, sier Trond Viding Tvedt, administrerende direktør i Risa, til DN.

For å unngå prosjekter med det de opplever som altfor stor risiko, har Nærbø-entreprenøren nå et styrevedtak som sier at de ikke skal ha mer enn 30 prosent av omsetningen mot Statens vegvesen.

Høyt konfliktnivå

Tall fra Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) viser at det er et høyt konfliktnivå knyttet til de store infrastrukturprosjektene. Norske selskaper har til sammen fem milliarder kroner utestående, ifølge EBA sin kartlegging.

EBA peker på større og mer komplekse kontrakter som en av årsakene til det høye konfliktnivået .

– Dette koster anleggsbransjen alene 1,4 milliarder kroner i kostnader knyttet til tvister, sier Kari Sandberg til DN.

Vil ikke krangle om tall

– Tallet EBA referer til er kravene fra entreprenørene mot Statens vegvesen. Erfaringen viser at det vi ender opp med å betale er langt lavere beløp. Det er vanskelig å tallfeste hva det reelle tallet er. Så for oss gir det ingen mening å krangle om tall, sier Bettina Sandvin, avdelingsdirektør i Vegdirektoratet til avisa.

Direktoratet deler EBAs bekymring om at konfliktnivået er høyt.

– Vi har dialog med bransjen om vi skal gjøre ting annerledes på de største kontraktene, sier Sandvin.