Nå kan du pante iskrempapiret

Hennig-Olsen Is innfører pant på iskrememballasje. Nå kan du få 40 øre per is om du kaster ispapiret i søpla.

NTB

Publisert:

Selv om det er søppelbøtter ved utsalgsstedene, kommer allikevel mye emballasje fra iskrem på avveie.

Derfor tester Hennig-Olsen Is en insentivordning hvor du enkelt kan pante ispapiret med mobilen.

– Kast søpla der den hører hjemme, og få penger tilbake, sier Paal Hennig-Olsen, administrerende direktør i Hennig-Olsen Is.

Penger får du ved å laste ned appen Bower og skanne strekkoden på småisemballasjen. Du må også bekrefte på appen når du skal kaste emballasjen, slik at appen – som har geokoding – ser at du er i nærheten av en søppelbøtte.