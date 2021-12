Trafikkaos ved Tvedestrand i ferd med å løses opp

Vogntogstans og dårlig vær førte til kilometerlange køer på E18 ved Tvedestrand tirsdag kveld og natt til onsdag. Køen er nå i bevegelse.

Køen sto fortsatt på E18 i Tvedestrand i 19-tiden tirsdag kveld. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

NTB

Publisert: Publisert: I går 22:36

Det snør fortsatt tett. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

På trailerstoppen ved enden av den nye motorveien mellom Arendal og Tvedestrand var det bom stopp for trailerne. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Fram til onsdag kan det komme 40–80 centimeter snø i Agder og Telemark.

Politiet i Agder opplyser i 4-tiden natt til onsdag at køen på E18 er i bevegelse.

– Fremdeles utfordrende vær og kjøreforhold, og politiet og frivillige er på stedet for å sørge for at trafikken går som normalt igjen, skriver politiet på Twitter.

– Brøytemannskapet har gjort en bra jobb, sier operasjonsleder Kjell Upsahl ved Agder politidistrikt til NRK.

Sivilforsvaret samt frivillige fra Røde Kors og Norsk Folkehjelp bruker skuter, ATV og UTV for å sjekke tilstanden i hver enkelt bil.

Flytter seg østover

Vegtrafikksentralen sør opplyser at trafikken flytter seg gradvis østover.

– Det har passert en del biler, både vogntog og personbiler. Det jobbes intenst med brøyting. Så det ser ut som det er noe bedring, sier Andreas Larsen ved veitrafikksentralen til Fædrelandsvennen.

– Vi begynner å få en bedre oversikt over situasjonen. Det kan være så mye som opptil 2.500 biler involvert. Dette er veldig mye og vi må innse at arbeidet vil ta tid. Av den grunn samarbeider vi med Sivilforsvaret for å få ut tepper, varm drikke og mat til de berørte, opplyste politimester Kjerstin Askholt i en pressemelding litt etter klokken 1.

– Planen er å jobbe parallelt med å få åpnet sluser på E18 mot motgående kjørefelt for å få snudd deler av trafikken, sa hun.

Senter for evakuerte

Politiet opplyser også at det er opprettet et senter for evakuerte for de som har behov for det. Senteret vil være på Langsæveien 10 i Arendal i Filadelfia menighet. Representanter fra Arendal kommune og politiet vil være til stede på senteret.

Ifølge NRK begynner elbilister å gå tom for strøm.

Askholt opplyser til VG at disse vil være i førsterekken når det igangsettes evakuering.

– Vi vil få ut folk som ikke kan komme seg derfra på egen hånd, sier hun.

Politiet skal også åpne midtdelerne ved Fløitunnelen, slik at folk kan snu og vende tilbake retning vestover. Alle tunge kjøretøy blir holdt igjen ved Arendal og dirigert bort fra E18.

Noe bevegelse

Like etter midnatt opplyser NRKs reporter på stedet at det er noe bevegelse i ett kjørefelt.

Vogntoget som sperret veien tidligere tirsdag, ble fjernet på ettermiddagen. Likevel har de lange køene vedvart på grunn av mye snø i veibanen og vanskelige kjøreforhold på stedet.

Vegtrafikksentralen opplyser at det jobbes med å rydde snø i begge retninger på strekningen. Dette kan føre til forsinkelser i sørgående retning. Hastigheten er satt ned til 50 kilometer i timen i begge retninger.

Sivilforsvaret innkalt

I forbindelse med uværet satte Agder politidistrikt tirsdag kveld stab. Hensikten er primært å få bilkøene på E18 i gang, alternativt evakuere de som har sittet fast biler i mange timer eller gjennomføre en redningsaksjon.

– Vi har innkalt mye ressurser for å løse den utfordrende situasjonen i østre deler av Agder. Derfor har vi også satt stab. Situasjonen må løses sammen med Statens vegvesen. I tillegg blir det etablert et samarbeid med Sivilforsvaret, frivillige organisasjoner, Tvedestrand kommune og Statsforvalter med flere, sier politimester Kjerstin Askholt i Agder politidistrikt.

Mye trøbbel

Også andre steder langs E18 på Sør- og Østlandet har det vært problemer. I Kragerø har politiet bedt folk tenke seg om før de kjører. Flere andre vogntog har også fått problemer.

Det var også tirsdag redusert fremkommelighet på E39 ved Nuland i Flekkefjord på grunn av et vogntog med problemer, meldte Veitrafikksentralen.

Og i forbindelse med av- og påkjøringen fra E18 i Risør var det lange køer av kjøretøyer som hadde problemer med å komme seg videre.

Farevarsel

Det er sendt ut oransje farevarsel på grunn av mye snø i Telemark og Agder. Det kan komme opptil 80 centimeter snø. Meteorologisk institutt forlenget tirsdag farevarselet til å gjelde fram til fredag kveld.