Oljeprisen faller videre

Fortsettende resesjonsfrykt og nye virustilfeller tynger oljeprisen tirsdag.

Oljeprisen er betydelig opp siden coronabunnen, men har den siste tiden svingt markant

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Ett fat nordsjøolje (brent) omsettes for 99,9 dollar i spotmarkedet rundt klokken 17 tirsdag ettermiddag - ned 6,3 prosent for dagen.

Amerikansk lettolje (WTI) faller samtidig 7,2 prosent til 96,7 dollar fatet.

Oljeprisen, som har svingt markant de siste par ukene, faller for andre dag på rad. Ifølge Bloomberg skjer dette som følge av en gjenoppblomstring av covid-19 i Kina, i tillegg til bekymring om global økonomisk nedgang.

Markedene generelt preges for øyeblikket av usikkerhet rundt fremdriften i verdensøkonomien, med høye energipriser, høy inflasjon og sentralbanker, med amerikanske Fed i spissen, som må stramme inn på pengepolitikken.

I juni hevet Fed renten med 0,75 prosentpoeng - som var dens første «trippelheving» siden 1994.

– Det er en allmenn bekymring for resesjon nå, sa råvaresjef Bjarne Schieldrop i SEB til E24 sist uke.

Resesjon innebærer tydelig med tilbakegang for en økonomi over noe tid. Den tekniske definisjonen er to kvartaler på rad med økonomisk nedgang.

På Oslo Børs falt oljeaksjene Equinor og Aker BP henholdsvis 1,25 prosent og 1,79 prosent tirsdag.