Ekspert om SAS-streiken: – Pilotene har bedre tid enn SAS

BI-forsker Espen Andersen mener SAS-ledelsen har mest å tape på uenigheten med pilotene. Han tror ikke at streiken vil bli langvarig.

900 piloter i SAS gikk ut i streik mandag.

NTB-Anders R. Christensen

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

– Stemningen i SAS virker uforsonlig, og det er prinsippspørsmål det står om. Samtidig er det noe som heter å dø med retten på sin side, så jeg er usikker på om det blir noen vinner, sier førsteamanuensis Espen Andersen ved Handelshøyskolen BI til NTB.

Mandag gikk 900 av pilotene i SAS ut i streik, etter at de ikke kom til enighet med ledelsen i selskapet.

Konflikten bunner i opprettelsen av to bemanningsselskaper. Da pandemien rammet, mistet rundt 560 piloter jobben. Samtidig ble datterselskapene SAS Link og SAS Connect opprettet. Disse skal overta fly og fylles med nye piloter. Pilotforeningen ønsker en forsikring om at deres medlemmer får de nye arbeidsplassene.

Samtidig mener SAS at endringene er nødvendige for å redde selskapet, som ble hardt rammet av koronapandemien.

– Tror ikke streiken blir langvarig

Siden streiken brøt ut mandag har det vært harde ordvekslinger mellom partene i mediene. Konsernsjef Anko Van der Werff sa mandag at SAS-pilotene «viser en sjokkerende liten forståelse for den kritiske situasjonen som SAS befinner seg i» ved å gå ut i streik.

Samtidig beskylder pilotene SAS-ledelsen for å bruke dem som brekkstang og for at det har vært en villet streik fra deres side, etter at det tirsdag morgen ble klart at SAS nå søker konkursbeskyttelse i USA.

Espen Andersen sier at det ikke er uvanlig med harde ord i flybransjen.

– Jeg synes det er litt tullete. SAS har tidligere hatt en kultur der ledelsen har vært distansert fra de ansatte, mens fagforeningene har vært sterke. Jeg trodde de var forbi det, men det ser ikke sånn ut.

Han vil ikke tidfeste hvor lenge han tror en streik kan vare.

– Men jeg tror ikke det kan bli langvarig. Pilotene har bedre tid enn SAS, men hvis pilotene holder ut lenge nok går SAS konkurs og 7.000 ansatte jobben. Da vet jeg ikke hvem som tjener på streiken, sier Andersen.

– Innser at de må ha hjelp

Professor Frode Steen ved Norges Handelshøyskole sier til E24 at han ser på søknaden om konkursbeskyttelse som de offentliggjorde tirsdag morgen som et forsøk på å redde selskapet, som står i en krevende situasjon.

– At SAS gjør dette betyr at de innser at de må ha hjelp, og derfor ønsker de å bruke en slik ordning for å nullstille situasjonen i selskapet, sier Steen.

Professoren sier at en restrukturering vil kreve noe av alle parter.

– Alternativene i en slik prosess er at du kommer ut som et bedre selskap, eller så kommer du ikke ut igjen i det hele tatt. Og som långiver så risikerer du å miste alt, eller så sitter du igjen med en andel i selskapet på den andre siden av prosessen, legger han til.