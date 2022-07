Aibel-gruppen med omsetningsrekord

På tross av koronautfordringer omsatte Aibel-gruppen i 2021 for nesten 13 milliarder kroner: - Det har vært bra trykk, sier Aibel-sjef.

Aibel-sjef Mads Andersen kan glise etter at Aibel igjen leverer et godt år.

Som de fleste i olje- og energiverden møtte også Aibel problemer da pandemien inntraff i 2020. På tross av dette fikk leverandørselskapet, som drifter et verft i Thailand og et i Haugesund, en omsetning på 12,9 milliarder kroner.

– Dette er faktisk omsetningsrekord. Vi må tilbake til 2013 for å se et tilsvarende aktivitetsnivå, informerer Aibel-sjefen Mads Andersen til Aftenbladet.

– Stort prosjekt

Som følge av rekordåret får Aibel-gruppen et driftsresultat før avskrivninger på 914 millioner kroner, og et driftsresultat etter avskrivninger på rundt 645 millioner kroner.

– Til sammen fikk vi et nettoresultat på 377 millioner kroner, noe vi er fornøyd med. Dette er opp fra minus 912 millioner kroner i 2020, sier Andersen.

Det sterke fjoråret skyldes den høye aktiviteten, som blant annet er sikret av selskapets to verft.

– I tillegg har vi hatt god gjennomføring av prosjektene. For eksempel har P2-plattformen til Johan Sverdrup bidratt til høy aktivitet. Men vi omtaler ikke omsetning til hvert enkelt prosjekt, hevder Andersen.

Aibel har ved flere anledninger blitt nevnt i Stavanger Aftenblad det siste året. Inntil nylig lå altså den såkalte P2-plattformen til Johan Sverdrup inne i Haugesund. Der ble den ferdigstilt før den i vår ble slept ut på feltet.

I selskapets årsrapport fremhever Aibel at koronapandemien også brakte med seg en del usikkerhet i 2021. Ved begynnelsen av året opplevde selskapets verft i Haugesund et stort utbrudd, som tvang 1200 arbeidere i karantene.

Johan Sverdrups P2-plattform lå inntil nylig inne på Aibels verft i Haugesund.

Selv om arbeidsmengden på verftet gikk noe ned etter at P2-plattformen takket for seg, går ikke Andersen arbeidsledig.

Ved begynnelsen av juni seilte nemlig den første av i alt tre plattformer inn på verftet. De skal etter hvert utgjøre verdens største havvindpark på britisk sokkel, nemlig Dogger Bank-prosjektet.

På Andersens verft skal de ferdigstilles.

– Dette er et stort prosjekt, sier han.

– Alle segmenter har hatt et bra trykk.

– Høy aktivitet

Andersen og hans selskap har også vært hovedoperatør for Equinor under arbeidet for å gjenåpne LNG-anlegget i Hammerfest. Etter brannen i september 2020, åpnet anlegget igjen 2. juni i år.

– Det har vært god aktivitet innenfor feltutvikling, havvind og elektrifisering samt modifikasjoner og vedlikehold, sier Andersen.

Ved årsskiftet i år utgjorde ordre knyttet til havvind og elektrifisering halvparten av Haugesund-verftets bestillinger.

Også selskapets egenkapital har styrket seg i 2021. Ved utgangen av fjoråret var den på 2,176 milliarder, opp fra 1,823 milliarder i koronaåret 2020.

I tillegg har Aibel-gruppen nedbetalt en del gjeld de siste årene.

– Vi har nedbetalt omtrent 1,6 milliarder i gjeld siden 2017, hevder han.

Han beskriver aktiviteten så langt i år som høy. Som følge av det har gruppens ordrereserve økt til nesten 19 milliarder kroner.

– Vi ser også for oss høy aktivitet i tiden fremover, men med noe lavere trykk innen konstruksjon.