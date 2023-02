E24: I toppen av et byggefelt i Tesliåsen i Trondheim er det et stort hull i terrenget, med anleggsgjerder rundt.

Et av Viggo Amundsens selskap har lånt millioner til å bygge hus her. Pengene har han lånt gjennom plattformen Monio.

Monio er en av de største norske aktørene innen folkefinansiering folkefinansieringFolkefinansiering går ut på at privatpersoner kan låne ut, gi bort eller investere penger til prosjekter eller selskaper.. De er heleid av børsnoterte Sparebank 1 SR-Bank.

På plattformen kan nordmenn låne ut sparepengene sine til eiendomsselskaper, og tjene penger på rentene.

Investorene velger selv hvilke prosjekter de ønsker å gi lån til. Monio gir info om byggeprosjektene, hvem som står bak og risikoen. Selskapet tar betalt for etableringen av lånene, og tar en liten andel av rentene.

Byggefeltet i Tesliåsen er bare ett av mange prosjekter Amundsen har lånt penger til.

I Tesliåsen har disse tomtene stått urørte i lang tid.

Amundsen er en av de aller største låntagerne hos Monio. De siste fem årene har selskaper Amundsen er involvert i, lånt 160 millioner kroner - 16 prosent av alle pengene som er lånt ut gjennom Monio.

Det siste året har han vært den tredje største låntageren på plattformen, ifølge E24s gjennomgang av lån gitt ut gjennom Monio.

Monio opplyste til E24 i slutten av januar at Amundsens selskaper har tilbakebetalt 120 millioner kroner, med renter. I dag har selskapene hans 39 millioner kroner i gjeld til personer som har lånt dem penger via plattformen.

For å kunne betale tilbake det Amundsens selskaper har lånt fra norske småsparere, er de avhengige av å ferdigstille prosjektene og selge dem.

Om lånene ikke blir betalt, vil de kunne gå til inndriving, og det er da uklart hva investorene vil sitte igjen med.

Mange av prosjektene er forsinket. Naboene i Tesliåsen forteller at ingen har jobbet på tomtene på over et år.

E24 har gjennomgått Amundsens historikk og funnet at han i 2015 ble dømt for underslag av en båt som var leaset fra Sparebank 1, at han var involvert i 11 konkurser de syv årene før han fikk Monio-lån, og at han satt i konkurskarantene konkurskarantenePersoner som får konkurskarantene, blir fratatt retten til å starte nye selskaper i en periode. i en periode der han lånte 71 millioner kroner. Investorene fikk ikke informasjon om dette av Monio.

Marius Dybdahl, administrerende direktør i Monio, skriver i en e-post til E24 at de ikke var klar over hele Amundsens historikk da de hjalp han med å ta opp millioner i lån:

– Låntager kommuniserte ikke alle disse forholdene til Monio eller långiverne. Noen av de påpekte forholdene har oppstått etter at lånene var formidlet.

Dybdahl understreker at Monio fortalte investorene det de visste.

Administrerende direktør i Monio, Marius Dybdahl, har fått forelagt informasjonen i denne artikkelen. Han sier de ikke visste om hele Amundsens historikk da de hjalp han med å ta opp millioner i lån.

Viggo Amundsen skriver til E24 at han har informert Monio om sin historikk med selskapene som gikk konkurs:

– Jeg er åpen om min bakgrunn, og har aldri forsøkt å skjule noe.

Han opplyser at Monio ikke har kjent til dommen for underslag.

– Dette er en gammel sak fra 2009, men som tok tid å få avklart, og som er gjort opp for. Jeg har rett og slett ikke tenkt på dette på samme måte som dere gjør, men kan fortelle at vi nå har informert alle investorene vi har lån hos via Monio om dette.

Les hele Monio og Viggo Amundsens svar lenger nede i artikkelen.

Viggo Amundsen var blant de aller første som fikk lån gjennom Monio - i 2018. Den gangen het selskapet Monner. Amundsen har også blitt brukt i reklame for Monio, blant annet hos E24.

Lånene er fordelt på tre selskaper, og har gått til 12 eiendomsprosjekter. Seks av disse prosjektene er fullført, og lånene er betalt tilbake.

Viggo Amundsen er omtalt som en nøkkelperson hos Monio i alle låneopptakene.

Nøkkelpersonene er representantene for selskapet som vil låne penger, ofte daglig leder eller styreleder.

Svein Magne Saksvik, som eier det ene selskapet sammen med Amundsen, er oppgitt som nøkkelperson i nær halvparten av lånene Amundsens selskaper tar opp. Han har ikke vært oppført som nøkkelperson i noen Monio-lån siden juli 2021.

Nesten alle konkursene Amundsen har vært involvert i, stammer fra to store konsern som gikk under: Amentio og Loqent.

I de fleste lånene Monio presenterte som investeringsmuligheter, forteller de at Amundsen og Saksvik har vært involvert i konkursen i Loqent. Monio beskriver det slik:

«Hovedårsaken til konkursen var at selskapet vokste for raskt. Selskapet hadde på det meste 50 ansatte. Entreprenørbransjen er krevende i denne størrelsen og da gjennomføringen av et større byggeprosjekt gikk galt, fikk selskapet utfordringer med likviditeten.», står det i informasjon til investorer.

«Prosjektene ble levert, men kraftig forsinket og oppgjørene ble avkortet med døgnmulkt og andre mangler. Dette gjorde at det ikke ble nok penger til å innbetale skattetrekket fullt ut. Resultatet i dette ble at Viggo og Svein Magne, som utgjorde ledelsen ved konkurstidspunktet, ble politianmeldt for dette. På grunn av beløpets størrelse ble Viggo, som satt som styreleder under konkursen, i januar 2019 domfelt for dette forholdet.»

I lånene har Monio også tatt med en kommentar fra Viggo Amundsen, der han sier:

«Dette er en alvorlig sak og den har gitt meg mye læring. Den viktigste lærdommen er at man alltid skal ha tilstrekkelig likviditet og god nok soliditet i selskapet til å håndtere overraskelser. Ting går ikke alltid som planlagt.»

Dette er folkefinansiering Folkefinansiering går ut på at privatpersoner kan investere, låne ut eller gi bort penger til selskaper, prosjekter eller personer. I 2021 tilrettela norske plattformer for folkefinansering av nær to milliarder kroner, ifølge tall fra Norsk Crowdfunding Forening. Bransjen har vokst nesten ti ganger siden 2018, da bransjen tilrettela for finansiering av 259 millioner kroner. Utlån til eiendom utgjør den største delen av folkefinansiering i Norge, og sto for 46 prosent av markedet. Andre eksempler på folkefinansiering er donasjoner og investeringer i aksjer. Kilde: Norsk Crowdfunding Forening

I 2015 ble Amundsen dømt for underslag i forbindelse med Amentio-konkursen. Retten konkluderte med at Amundsen i 2009 solgte en fritidsbåt som tilhørte Sparebank1 Finans. De dømte han for underslag av 2,4 millioner kroner.

I tiden rett før konkursen hadde selskapet heller ikke trukket skatt slik det skulle. Retten understreket i dommen at å drive selskapet «på skattekreditorens regning» var «et alvorlig tillitsbrudd».

Han ble dømt til 2 år betinget fengsel, og anket ikke.

– Båten du henviser til var tilknyttet et av selskapene i Amentio-konsernet og var leaset, der selskapet ikke hadde rett til å selge. Pengene for salget gikk til selskapet, men fordi vi ikke hadde rett til å selge båten, ble jeg dømt for underslag. Tapet var ikke 2,4 millioner, skriver Viggo Amundsen til E24.

Han sier han ikke anket dommen fordi han ikke hadde krefter til en ny rettsrunde på det tidspunktet.

Etter Loqent-konkursen ble Amundsen igjen dømt for ikke å ha trukket skatt. Retten mente at det var skjerpende at han hadde gjentatt lovbruddet han ble dømt for i 2015.

Denne gangen ble han dømt til 26 dager fengsel i en tilståelsesdom.

– Jeg har informert Monio om min historie fra Loqent og Amentio-tiden, skriver Amundsen til E24.

– Dette har vi også diskutert sammen, og valgt å kommunisere om Loqent-konkursen i kampanjene da dette har direkte relasjon til bransjen vi driver innenfor i dag. Jeg er åpen om min bakgrunn, og har aldri forsøkt å skjule noe da jeg er stolt over hva vi skapte med henholdsvis ca. 120 ansatte i Amentio og 50 ansatte i Loqent.

Amundsen understreker at han mener at E24s opptelling av antall konkurser han har bak seg, er feil, da konkursene stammer fra konkursene i selskaper i Amentio- og Loqent-konsernene.

– Konkurs vitner slettes ikke om at man driver uredelig. Jeg har lært mye og det er en solid erfaring å ha med seg for å lykkes videre, skriver han.

De fire husene i Tesliåsen som har blitt bygget, har utsikt til Strindfjorden. Tre hus har ikke blitt bygget. Foto: Ole Martin Wold / E24

Konkursene og dommene endte med at Amundsen ble sittende igjen med milliongjeld til Skatteetaten. Han hadde også kausjonert personlig for selskapets gjeld overfor leverandøren. Leverandøren ble senere kjøpt opp av elektronikkjeden Dustin, som også tok over kravet.

Skatteetaten og Dustin har i dag pengekrav mot Amundsen for 7,3 millioner kroner.

– Private betalingsanmerkninger har jo ikke noe med dere i avisen, samfunnet eller byggeprosjektene og selskapene mine å gjøre. Det er jo ikke noe sak dette, skriver Viggo Amundsen til E24.

Retten ga Amundsen og Saksvik konkurskarantene for deres rolle i Loqent-konkursen.

Personer som får konkurskarantene, blir fratatt retten til å starte nye selskaper i en periode.

Bostyrer i konkursen omtalte de to som «konkursgjengangere», og de fikk to års karantene i 2019.

De kunne likevel ta opp lån i selskapene de allerede eide, og i de to årene fikk de låne 71 millioner kroner gjennom Monio.

Investorene fikk ikke vite at Amundsen og Saksvik satt i konkurskarantene i samme periode som de lånte dem millioner.

– Våre eiendomsselskap har tjent penger. Prosjekter er levert, og investorer har fått tilbakebetalt inklusive renter. Selskapene ble også opprettet lenge før dom forelå i Loqent-konkursen, og dermed ikke berørt av karantenen, skriver Amundsen og Saksvik i to like uttalelser.

Mye av Amundsens historikk er tilgjengelig gjennom offentlige kilder. Adresseavisen har omtalt at han personlig kausjonerte for leverandørenes gjeld i Amentio, at han fikk konkurskarantene og ble dømt til fengsel for ikke å ha trukket skatt.

E24 har forelagt opplysninger for Monio om Amundsens konkurshistorikk, konkurskarantene, dommer og personlige gjeld, og spurt hvorfor disse forholdene ikke ble kommunisert til småsparerene som lånte ut penger.

– Låntager er forpliktet til å gi långiverne all relevant informasjon. I denne saken har det blitt avdekket informasjon som Monio ikke kjente til når prosjektene ble formidlet via vår plattform, skriver Dybdahl i en e-post til E24.

Marius Dybdahl er administrerende direktør i Monio.

Han sier at Monio har som rutine at det skal opplyses om all risiko som er relevant og kjent for dem.

– Domfellelsen er relevant for hans nåværende rolle i virksomheten, og informasjonen ville nok medført en annen prosess dersom den hadde vært kjent for Monio, skriver Dybdahl.

– Når det gjelder private forhold som for eksempel dom for underslag er dette forhold lovgiver av hensyn til personvernet har valgt å ikke ha offentlige registre på. Slik informasjon har derfor ikke vært tilgjengelig for långiverne eller Monio.

Monio sier at hver gang de utsteder et nytt lån, gjennomgår de prosjektet, slik at hvert lån skal kunne stå på egne ben.

– Det er viktig for långivere at ikke investeringene har en for lang løpetid. Korte løpetider er og risikodempende for långivere ved at det tidligere kan avdekkes eventuelle negative avvik.

Dybdahl fortsetter:

– Långivere og Monio forutsetter at den informasjon som da mottas, er korrekt. Ny informasjon som senere mottas, er derfor ikke relevant. De selskap det er referert til, hadde ikke negative anmerkninger ved tidspunkt for opprinnelig låneopptak, skriver han.

Dette huset i Uglavegen var et av prosjektene som ble påbegynt i 2020. Det mangler fremdeles inngangsdør, og isoleringsmaterialet ligger i en stabel på innsiden. Det var ingen tegn til aktivitet på tomten da E24 var i området 9. februar.

– Det er lett i ettertid å si at informasjon om historikk på dommer og lignende skulle vært tilgjengelig, men igjen her har lovgiver gjennom personvernlovgivning valgt å beskytte private personer.

E24 har stilt Monio flere oppfølgingsspørsmål - blant annet om de visste om Amundsens konkurskarantene, hva som vil bli konsekvensene for Amundsens låneopptak i Monio fremover og hvilke spørsmål de stilte Amundsen om hans bakgrunn før de lot ham få låne millioner gjennom plattformen.

– Vi har hatt et lengre intervju med dere og svart grundig på alle spørsmålene dere har kommet med så langt. Nå har vi ikke ytterligere kommentarer til saken, og ber dere kontakte selskapet for spørsmål knyttet til det, skriver Dybdahl.

Monio beskrev at hovedårsaken til at Amundsen og Saksviks selskap Loqent gikk konkurs var at selskapet «vokste for fort». Men i 2020 tillot de at prosjekter og lån ble trappet kraftig opp i deres selskaper.

På slutten av 2019 hadde de to prosjekter finansiert gjennom Monio.

I løpet av 2020 startet de seks prosjekter, og hadde syv i arbeid samtidig på slutten av året. De startet også det største prosjektet de noen gang har finansiert gjennom Monio: Tesliåsen-prosjektet.

Prosjektet gikk ut på å bygge syv nye eneboliger. Disse skulle ha «keramiske fliser på bad, eikeparkett på gulv og malte slette flater på vegg og himling», ifølge en beskrivelse fra utbyggeren. Husene skulle ha carport, utvendig sportsbod og god utsikt.

Men året etter prosjektet blir satt i gang går det galt.

AS-Eiendom hadde 11. januar i år registrert over 100 betalingsanmerkninger, med krav på 5,7 millioner kroner mot seg. De eldste kravene stammer fra 2021.

Kravene kommer fra strømselskap, nettselskap, kommunen og arkitekter. De største kravene er fra entreprenører.

– AS-Eiendom AS som sto for byggingen av flere av våre prosjektet, deriblant Tesliåsen, har fått betalingsvansker i kjølvannet av blant annet covid, konkurs hos underentreprenør, økte materialkostnader med mer. Her har vi gjort begrensende tiltak og jobber for å finne best mulige løsninger for alle parter, skriver Amundsen og Saksvik.

ABS-teknikk er én av entreprenørene som har arbeidet i Tesliåsen.

De leverer ventilasjonsanlegg, og daglig leder Mathias Andersen Drage sier de hadde jobbet på flere prosjekter i regi av AS-Eiendom og hadde gode erfaringer.

Men etter å ha installert anlegg på fire av boligene i Tesliåsen, fikk de ikke betalt.

– Vi har ikke signert ferdigattest på dem siden vi ikke har fått betalt. Likevel har folk flyttet inn der, sier Drage.

Mathias Andersen Drage i ABS-Teknikk har nær en halv million kroner i krav mot Amundsen og Saksviks selskap AS-Eiendom.

De har utestående rundt 450.000 kroner, ifølge Drage.

– Hverken Amundsen eller Saksvik tar telefonen eller svarer på meldinger. Før de stoppet å svare oss, hadde de også bare bortforklaringer og unnskyldninger å komme med, sier Drage.

E24 har forelagt Drages uttalelser for Amundsen og Saksvik. De har ikke kommentert disse i sine svar.

AS-Eiendom blir nå begjært konkurs av Skatteetaten. Konkursbegjæringen skal opp i Trøndelag tingrett 13. mars. Dette selskapet har i dag ingen lån utestående til Monios investorer.

Etter hvert som prosjektene ble forsinket, har Amundsen fått refinansiere prosjektene sine gjennom Monio. Siden 2021 har selskapene refinansiert 19 lån på til sammen 34 millioner kroner.

Refinansieringer er vanlig på Monio. En refinansiering går ut på å utstede et nytt lån for å erstatte et gammelt lån. Penger fra Monios investorer går dermed til å tilbakebetale tidligere investorer. Selskapene som har lånt penger, får dermed lenger tid til å bli ferdig.

Amundsen hadde fremdeles utestående nær 39 millioner kroner til investorer i seks prosjekter, ifølge informasjon Monio delte med E24 i slutten av januar.

E24 har sett dokumentasjon på at minst fem av selskapenes lån har forsinkede betalinger til investorene.

I Tesliåsen er bare fire av syv planlagte hus bygget og solgt - tre år etter at prosjektet ble satt i gang.

I husene som er solgt, er ikke alt som det skal.

En av kjøperne i Tesliåsen var Øyvind Melhus og familien. I juli 2021 skulle de flytte inn i et av de nye husene.

Først etter overtagelsen oppdaget de at det var store feil både i og rundt huset.

Det manglet asfaltering utenfor, og bare rammen på den utvendige boden var bygget. På innsiden var veggene skjeve, og det var bølger i gipsveggene.

– Det var slett håndverk, sier Melhus.

– Vi går gjennom huset selv med vater og laser. Jeg er tømrer- og ingeniørutdannet. Jeg finner at det er feil og avvik over hele linjen.

I Tesliåsen er fire hus ferdige, men de tre siste er forsinket. Til venstre i bildet skulle de stått.

De hyret inn egen takstmann som fant 42 punkter med feil og mangler som lå utenfor kravene til Norsk Standard. Takstmannen anslo at å utbedre feilene i det nye huset ville koste flere hundre tusen kroner, sier Melhus.

Utbyggeren AS-Eiendom lovet å fikse feilene. Melhus og familien måtte flytte ut av det nye huset i flere måneder mens feilene ble fikset. Det er fremdeles noen småfeil som gjenstår, sier Melhus.

– Dette var ikke det vi hadde håpet på. Vi har vel egentlig taklet det ganske bra. Men det har vært utrolig mange middager der temaet over bordet har vært hus. Det skulle vi ønske vi hadde sluppet.

E24 har forelagt Melhus’ uttalelser for Amundsen og Saksvik. De har ikke kommentert disse i sine svar.

– Noen prosjekter har hatt feil og mangler som gjør at vi har hatt ekstra utgifter til omarbeid, skriver de i en uttalelse.

– Vi har prioritert å ferdigstille de husene vi hadde kunder på, for å gjøre kundene minst mulig skadelidende og begrense tapet på døgnmulkt.