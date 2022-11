Kjemper mot grunnrenteskatten: Dette er lakselobbyen

John Fredriksen-dominerte Mowi står på kundelisten til PR-byrået Kruse Larsen. Mowi opplyser om at de har brukt PR-byrået til en sak tidligere, men at de i dag ikke benytter seg av byrået og at de ikke bruker PR-byrå i grunnrentesaken.

Witzøe-familiens holdingselskap Kvarv as står på kundelisten til Sannum & Bergestuen. Grunnlegger og partner Sven Tore Bergestuen opplyser om at de hovedsakelig har jobbet med Gustav Magnar Witzøes stiftelse «W Initiative» , men at de også bisto Gustav Witzøe i forbindelse med deltagelse i NRKs program Debatten.

Salmar er kunde hos PR-byrået First House. De oppgir at de ikke benytter byråer i grunnrentesaken, og at First House kun bistår dem i finansiell rapportering og kommunikasjon med kapitalmarkedet.