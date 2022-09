Utvalg: Kjøkken­gigant kopierte knivene til mange­årig partner

Etter et mislykket forsøk på å kjøpe opp knivselskapet Global Corporation, startet Tilbords og Kitchn å selge egne, «tilnærmet identiske» kniver, ofte med store rabatter. Nå er selskapet bak felt i klageorgan.

SKARP KONKURRANSE: Den høyre kniven i hvert sett er en Mac-kniv. Selskapet som distribuerer knivene i Norge, mener Sekiryu-knivene til venstre er nær identiske kopier som raskt kommer til å fortrenge deres markedsposisjon.

Selskapet Home Brands Holding AS har brutt markedsføringslovens bestemmelse om god forretningsskikk, mener Næringslivets Konkurranseutvalg.

Tvisten dreier seg om to mangeårige partnere:

På den ene siden nevnte selskap, som står bak butikkjedene Kitchn og Tilbords.

På den andre siden Global Corporation AS, som distribuerer kniver laget av det japanske selskapet Mac.

Helt siden 2004 har Global Corporation levert kniver til Home Brands’ butikker. Ifølge klagebehandlingen stammer omtrent halvparten av selskapets årlige omsetning på 10 millioner kroner fra salg til Kitchn-kjeden.

Men nå har samarbeidet skåret seg.

«Påfallende like»

I 2020 forsøkte Home Brands å kjøpe opp Global Corporation, men partene ble ikke enige om pris, ifølge Konkurranseutvalget.

Etter at forhandlingene strandet, startet Home Brands å selge kniver under merket Sekiryu. På selskapets nettside beskrives Sekiryu som Home Brands egen merkevare, «direkte fra Seki – Japans sverdsentrum».

Konkurranseutvalget er enig med Global Corporation om at knivene er «påfallende like, og tilnærmet identiske».

«Utvalget mener at to sett med kniver ikke blir så like med mindre det dreier seg om en ettergjøring med Mac-knivene som forbilde», heter det i uttalelsen.

Utvalget skriver at det også er fremlagt korrespondanse som tyder på at Home Brands har bedt om å få laget kniver som er like Mac-knivene.

E24 har ved gjentatte anledninger forsøkt å få Home Brands-sjef Odd Sverre Arnøy i tale, men henvendelsene har ikke blitt besvart. Advokat Stine Helén Pettersen, som har ført saken for selskapet, opplyser at Home Brands ikke har noen kommentar.

Daglig leder Berit Stang Karlsen i Global Corporation sier til E24 at hun er fornøyd med uttalelsen og at partene nå er i en fase hvor de skal vurdere saken videre.

Selges fremdeles

Konkurranseutvalget påpeker videre at Home Brands har gitt Sekiryu-knivene omtrent samme veiledende pris som Mac-knivene, men at Sekiryu-knivene markedsføres med omfattende priskampanjer, slik at knivene fremstår som betydelig billigere.

I klagen skriver Global Corporation at «Sekiryu-knivene må forventes å fortrenge klagers markedsposisjon i løpet av kort tid».

Konkurranseutvalget konkluderer med at «Home Brands har handlet i strid med god forretningsskikk overfor sin langvarige forretningsforbindelse».

Uttalelsen ble gitt 16. august. I nettbutikken til Kitchn og Tilbords selges fremdeles en rekke Sekiryu-kniver. Nesten alle markedsføres med enten 40 eller 50 prosent rabatt.

Næringslivets Konkurranseutvalg er et selvdømmeorgan i samarbeid med blant annet NHO og Virke, og uttalelsene er formelt sett kun rådgivende – ikke rettslig bindene.

Samtidig legger «seriøse næringsdrivende» Konkurranseutvalgets avgjørelser til grunn, står det på organets nettside.

– Vårt inntrykk er at partene ofte retter seg, forteller advokat Ida Gjessing, utvalgets leder, til E24.

Avviser brudd

I tilsvaret i saken argumenterer Home Brands for at Mac-knivene er svært generiske og har liten grad av særpreg.

«Utformingen baserer seg på kjente elementer og funksjonsbestemte variabler. (...) Eventuelle likheter mellom Mac-knivene og innklagedes kniver er generiske», står det i tilsvaret.

Selskapet fremhever deretter flere forskjeller, som at Mac-knivene har skaft av tre, mens deres Sekiryu-kniver har plastskaft. Også knivenes synlige logo påpekes.

Home Brands fastholder at de ikke har opptrådt i strid med god forretningsskikk, at partenes forretningsforbindelse ikke forhindrer dem å selge Sekiryu-knivene og at de ikke har utnyttet noen konfidensiell informasjon.