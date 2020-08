Forbrukertilsynet ber pakkereisearrangører redegjøre for tilbakebetalinger

Forbrukertilsynet ber arrangørene bak koronakansellerte pakkereiser, som Apollo, Ving, TUI og Hurtigruten, redegjøre for manglende tilbakebetaling til kunder.

Et par ser solnedgangen fra en strand på Gran Canaria tidligere i august. Dette er det langt færre nordmenn som har opplevd i år, som følge av koronapandemien. Foto: AP / NTB scanpix

NTB

– Vi har forståelse for at reiseselskapene er i en vanskelig situasjon, men det kan ikke gå ut over forbrukerne, sier Bente Øverli, nestleder i Forbrukertilsynet.

Hun viser til at det fortsatt mangler mange tilbakebetalinger, selv med den utvidede tilbakebetalingsfristen på tre måneder fra 1. mars til 14. juni tatt i betraktning.

De gir pakkereise-selskapene frist til 16. september med å komme med en redegjørelse på hvor de ligger an i tilbakebetalingsprosessen, og om de har iverksatt tilstrekkelige behandlingstiltak.

Krav som har oppstått etter 14. juni, har krav på å få tilbakekalt penger etter 14 dager, ifølge tilsynet.