Medier: Sparket toppsjef kan forlate Boeing med sluttpakke på nær 60 millioner dollar

Dennis Muilenburg, som mandag ble sparket som toppsjef i den kriserammede flyprodusenten Boeing, kan komme til å få en sluttpakke verdt 58,5 millioner dollar.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Dennis Muilenburg kan få en sluttpakke på opp mot 60 millioner etter 34 år i Boeing. Siden 2015 har han vært øverste sjef for flyprodusenten, men fikk mandag sparken fra det kriserammede selskapet. Foto: Foto: Andrew Harnik / AP / NTB scanpix

NTB

Etter to flyulykker, der over 300 mennesker mistet livet, en mislykket tur for romfartøyet Starliner og på grunn av en trassig holdning, ble Dennis Muilenburg mandag sparket som toppsjef i Boeing. Han får med seg en saftig sluttpakke, melder flere amerikanske medier.

CBS News mener Muilenburg kan komme til å gå av med 58,5 millioner i penger og aksjer, over 520 millioner norske kroner.

Den endelige summen er ikke kjent og er avhengig av forhandlinger med Boeing og hvordan avskjeden hans omtales, skriver CNN.

Dokumenter som Boeing har levert til myndighetene, viser at Muilenburg kan ha krav på en pensjonsutbetaling på mer enn 30 millioner dollar. I tillegg kommer en mulig sluttpakke på om lag 7 millioner dollar.

Muilenburg har også aksjer for mer enn 20 millioner dollar og en pensjonsplan på mer enn 11 millioner, ifølge den amerikanske nyhetskanalen.

55-åringen ble sjef for verdens største luftfartsselskap i 2015 etter å ha hatt flere sjefsstillinger i ulike deler av selskapet.

Publisert: Publisert 25. desember 2019 10:58