SAS fjernet reklamefilm etter kritikk

Ingenting er skandinavisk, hevder SAS i en ny reklamefilm. Det har skapt sterke reaksjoner. Under et døgn etter at den ble publisert er filmen fjernet.

SAS-fly på Oslo lufthavn. Foto: Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

NTB

Filmen ble publisert tirsdag og er onsdag morgen fjernet både fra SAS' Facebook- og Youtube-side.

NTB har forsøkt å få en kommentar fra SAS, men har ikke lyktes med dette.

I reklamefilmen trekkes det fram en rekke ting som ofte forbindes med Skandinavia, som svenske kjøttboller, dansk rugbrød og bindersen. En fortellerstemme konstaterer så at «ingenting er skandinavisk – alt er kopiert».

– Hvis vi ikke var nysgjerrige på andre deler av verden ville Skandinavia ganske enkelt ikke vært slik vi kjenner den i dag, sa markedssjef Martin Adonis i SAS til Kampanje tirsdag.

– Vil aldri fly med SAS igjen

Filmen har blitt sterkt kritisert i sosiale medier.

«Hvorfor publiserer dere reklamer som er anti-skandinaviske og anti-svenske?», skriver en bruker på SAS' Facebook-side, ifølge Nettavisen.

«Kommer aldri til å fly SAS igjen. Jeg vil informere venner og familie om reklamen deres. Slik kan vi sørge for at alle får dette med seg. Forhåpentligvis går dere under med dette», skriver en annen.

– Hvorfor hater SAS skandinaver, spør en person på Facebook, ifølge Dagbladet.

– Gratulerer med den dummeste reklamefilmen noensinne, skriver en annen.

Tommel ned

Også svenske og danske medier omtaler saken.

Flere brukere på YouTube har lastet opp filmen etter at SAS fjernet den. En av disse videoene har over 11.000 visninger og om lag 3.800 har gitt filmen tommel ned, ifølge danske Ekstra Bladet.

Også svenske Expressen omtaler filmen. Blant dem som er kritiske er leder Wilhelm Tersmeden for SAS-avdelingen i Svensk Pilotförening.

– Reaksjonene fra kundene viser at man bryr seg om det skandinaviske varemerket, sier han til avisen.

