Schibsted-avisene tjente 100 millioner mindre i fjor

Schibsteds norske aviser tjente 100 millioner kroner mindre i fjor sammenlignet med året før, viser årsregnskapene.

Nå nettopp

Schibsteds norske aviser tjente 100 millioner kroner mindre i fjor, men opplever en kraftig vekst i digitale abonnementsinntekter. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

NTB

Årsregnskapene til Schibsteds norske aviser (VG, Aftenposten, Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad) viser et resultat på 238 millioner kroner. Det er en nedgang på 28,8 prosent, eller rundt 100 millioner kroner, skriver Kampanje.

– Det er som ventet at resultatet går ned. I stor grad skyldes det inntektsfall fra papiravisene våre, i tillegg til at vi har noen ekstraordinære kostnader, som korrigering av tidligere avsetninger for AFP, som bidrar til resultatfall, sier Siv Juvik Tveitnes, konserndirektør for Schibsteds nyhetsmedier.

Årsregnskapene viser også at mediehusene samlet økte sine totale digitale abonnementsinntekter i 2019 med 27 prosent sammenlignet med året før – til 602 millioner kroner.

De digitale annonseinntektene for mediehusene gikk derimot motsatt vei. De endte på 942 millioner kroner i 2019, ned 3 prosent fra 2018.

5. juni 2020 10:35