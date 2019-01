Apply-selskap i millionkrangel etter rigg-flause

– På vegne av Apply har vi levert inn et erstatningskrav på ca 34 millioner kroner i konkursboet, sier advokat Fredrik Bie i Advokatfirmaet Hammervoll Pind til Aftenbladet. Han førte saken for Hitecvision-selskapet Apply Rig & Modules i retten.

Den kompliserte saken tok snaut to uker i retten, og dom vil falle om noen uker.

Uansett utfall så vil mange tape mye etter at Bergen Group Hanøytangen (BGHT) slo seg konkurs 25. september 2015. Det var riggen Borgland Dolphin, eid av Fred Olsen Energy, som var den direkte årsaken til konkursen. Gjelden i selskapet var ca 200 millioner kroner. Men fortsatt, tre og et halvt år seinere, er ikke konkursboet fullt oppgjort. Mange kreditorer fikk utbetalt 25 prosent av kravene sine sommeren 2017, men fortsatt er det kreditorer som ikke vet hvor store tapene blir.

Fakta: NSE-gruppen tapte En av de største kreditorene etter konkursen i BGHT var Stavanger-selskapet NSE-gruppen. Deres krav i boet var på 58,7 mill kroner. Bare 22,5 mill ble opprinnelig godkjent som krav av bostyret. Etter langvarige forhandlinger utenfor rettssalen endte det med at NSE fikk godkjent 49 mill kroner som krav. Med dividende på 24,6 prosent fikk selskapet utbetalt ca 12 millioner kroner.

Fred. Olsen måtte betale

Også mellom riggeier Fred. Olsen Energy (som skiftet navn til Dolphin Drilling i desember 2018) og BHGT oppsto det strid om regninger for oppdraget. Krangelen om regninger på 180 millioner kroner gikk til en voldgiftsdomstol, og i januar 2017 ble Fred. Olsen Energy dømt til å betale 60 millioner kroner til konkursboet.

BGHT og Hitecvision-selskapet Apply Rig & Modules inngikk et partnerskap og vant i 2013 en stor kontrakt for oppgradering av riggen Borgland Dolphin, bygget i 1977. Kontrakten hadde en verdi på 1,3 milliarder kroner.

Problemet var at oppgraderingen ble mye mer kostbar enn beregnet. Opprinnelig skulle riggen ligge i den svære tørrdokken på Hanøytangen i 71 dager, men jobben krevde hele 129 døgn i dokken, og kostnadene ble skyhøye. Enden på visa ble at verftet slo seg konkurs.

En lang rekke selskaper, mange fra Rogaland, hadde penger tilgode hos BGHT. Foruten Apply Rig & Modules, hadde Bryne-selskapet Maritime Construction Solutions AS hele 54,7 millioner kroner til gode.

Også Radøygruppen AS har krav i boet som skal behandles av domstolen. Deres krav er på 23,5 millioner kroner. Saken skulle vært behandlet i november i fjor men ble utsatt på grunn av sykdom.

– I bunn og grunn må tingretten ta stilling til om den økonomiske uenigheten skal løses som en ordinær konkurs der Apply behandles som enhver annen kreditor i boet, eller om det er selve samarbeidsavtalen mellom de to partene BGHT og Apply som kommer til anvendelse, sier advokat Fredrik Bie til Aftenbladet. Han førte saken for Apply i tingretten.

Bie legger mest vekt på at Apply og BGHT hadde inngått et langvarig samarbeidsprosjekt og at Apply derfor ikke skal behandles som en ordinær kreditor.

– Det ble gjort interne pengeoverføringer fra BGHT til andre deler av Bergen Group like før konkursen. Mange millioner kroner ble tatt fra kontoene til BGHT bare måneder før konkursen, og dette mener vi er lovstridig og derfor bør omstøtes. Vi mener dessuten at boet ikke har oppfylt plikten til å føre ordentlige regnskap og sende disse til Apply, som jo var forretningspartner, sier Bie.

Rasmussen & Broch

– Apply må betale

– Det er ikke uvanlig at en riggoverhaling medfører store kostnadsoverskridelser, og at det oppstår en tvist mellom de partene som taper penger, sier advokat Svend A. Lerring i Advokatfirmaet Rasmussen & Broch til Aftenbladet.

Advokaten mener det spesielle i dette tilfellet er at lavkonjunkturen i oljenæringen rammet underleverandørene hardt i kjølvannet av konkursen. Dermed ble det ekstra vanskelig for disse selskaper å kompensere for tapet.

– Kreditorene ønsker jo best mulig dekning og de er oppmerksomme på samarbeidsprosjektet mellom Apply Rig & Modules og BGHT, og at Apply etter avtalen er forpliktet til å bære sin andel av underskuddet, sier Lerring.

Ifølge avtalen svarer Apply for 37,5 prosent for underskudd/overskudd, mens BGHT sin andel er 62,5 pst.

Komplisert sak

Det er en kompleks sak, også for de involverte partene.

– Det har vært krevende å få oversikt over situasjonen for BGHT før og under konkursen. Kravene er også blitt endret underveis, og Apply Rig & Modules har parallelt med behandlingen i tingretten fremmet nye krav, sier Lerring. - Kravet i saken utgjør samlet ca 34 millioner kroner. Nå avventer vi dommen.

Bjørn Torkildsen, fersk administrerende direktør i Apply Rig & Modules, fulgte rettssaken i tingretten. Han ønsker ikke å kommentere saken i Aftenbladet før dommen faller.