Bane Nor får bot på 10 millioner kroner etter Filipstad-ulykken

Bane Nor får et forelegg på 10 millioner kroner etter at en 15 år gammel gutt omkom og to andre ungdommer ble alvorlig skadd ved et togområde på Filipstad.

En 15 år gammel gutt mistet livet i februar i fjor 2019 da han høyspenning i seg på sporområdet her ved Filipstad. Foto: Foto: Terje Pedersen NTB scanpix

NTB

– Forelegget omfatter overtredelse av jernbaneloven ved manglende sikring av området, samt for ved uaktsomhet å ha forvoldt noens død og for uaktsomt ha påført noen en betydelig skade, opplyser Oslo statsadvokatembeter i en pressemelding.

I kjennelsen slås det blant annet fast at det ikke var vakthold eller overvåking i tunnelen, og at den var uten belysning.

– Det var enkelt å ta seg inn i tunnelen da den heller ikke var avstengt med en port eller lignende, og det var heller ikke installert alarm, heter det.

Det var 15 år gamle Even Warsla Meen som omkom i ulykken søndag 24. februar 2019. Den 16 år gamle kjæresten hans og en klassekamerat ble kritisk skadd i ulykken.

Bane Nor, de etterlatte og de fornærmede er underrettet om forelegget.