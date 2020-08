Enighet i byggeindustri-meklingen

Det blir ingen streik i byggeindustrien. Det ble klart da Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening (BNL) kom til enighet i lønnsforhandlingene.

NTB

Partene kom til enighet like etter at meklingsfristen gikk ut ved midnatt natt til onsdag, opplyser Fellesforbundet i en pressemelding. Forbundet er fornøyd med å ha fått gjennomslag for økt minstelønn og flere forbedringer i tariffavtalen.

– Vi har jobbet for viktige krav som vil løfte både kompetansen, tryggheten og økonomien for ansatte i denne bransjen, sier forhandlingsleder Hege Espe i Fellesforbundet.

Enigheten omfatter 6.200 medlemmer i Fellesforbundet.